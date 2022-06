Cloudways affiche des ambitions de croissance avec une dynamique client, de nouvelles fonctionnalités et le recrutement de cadres dirigeants





Cloudways (cloudways.com), le principal fournisseur d'hébergement cloud axé sur la simplicité, la flexibilité et la performance, annonce une forte dynamique client avant sa participation à l'évènement WordCamp Europe. Lors de l'évènement WordCamp Europe, Cloudways communiquera à propos de la fonctionnalité SafeUpdates (en version bêta), de nouveaux plugins d'automatisation pour une gestion des mises à jour WordPress à grande échelle et d'un partenariat avec Astra Pro permettant aux utilisateurs de créer des sites Web rapidement et en toute simplicité.

Cloudways accompagne plus de 70 000 clients et alimente plus de 500 000 sites Web. L'entreprise a récemment été reconnue par le site d'évaluation G2 comme meilleur hébergeur cloud pour les PME avec une note de 4,8 sur 5. L'équipe de direction de Cloudways s'est également consolidée grâce aux recrutements de Paul Haverstock (ancien cadre de Microsoft) en tant que vice-président de l'ingénierie, de Suhaib Zaheer (ancien cadre de Bluehost) en tant que COO et de Tom Erskine (ancien cadre de AWS) en tant que CMO. La taille de l'entreprise a considérablement augmenté pour dépasser désormais les 280 employés. Les perspectives mondiales de Cloudways s'expriment à travers ses employés provenant de plus de 20 pays différents.

Cloudways vise à offrir aux agences, aux PME, aux fournisseurs de commerce en ligne et aux particuliers une expérience supérieure et sans tracas pour leur permettre de développer leur activité avec davantage de sérénité et de productivité. La plateforme Cloudways offre une garantie de disponibilité supérieure à 99,9 %, des temps de chargement de page rapides, une surveillance proactive des applications, des flux de travail dédiés, une sécurité de premier plan grâce à des modules complémentaires Cloudflare et une assistance d'experts 24h/24 et 7j/7. La plateforme propose certains avantages clés, notamment un excellent rapport qualité-prix et une flexibilité auxquels s'ajoutent des forfaits sans engagements proposés par des fournisseurs cloud tels qu'AWS, Google Cloud, Linode, Vultur et Digital Ocean et un choix de plus de 65 emplacements de centres de données.

SafeUpdates, la nouvelle fonctionnalité de Cloudways lancée en version bêta, permettra aux agences et aux développeurs de mettre à jour leurs sites Web WordPress à la fois automatiquement et à la demande. Le flux de travail garantit une sauvegarde, effectue des tests de régression visuels avancés ainsi que des tests de simulation et en direct, gère les opérations de mises à jour et de production ou annule automatiquement les modifications en cas de problème. SafeUpdates permet aux agences et aux développeurs d'automatiser leur processus, de concentrer leurs efforts sur leur activité et de proposer des services de maintenance additionnels en toute confiance.

La collaboration entre Cloudways et Astra Pro s'intègre dans une série de partenariats déjà conclus par l'entreprise ces derniers mois visant à simplifier WordPress et à garantir une performance et une sécurité maximales sur sa plateforme. Cloudways a également collaboré étroitement avec Cloudflare, OceanWP, Divi et OCP, entre autres, pour offrir une expérience numérique transparente et no code aux agences et aux développeurs afin de créer et de sécuriser des sites Web WordPress.

« Cloudways est une entreprise en pleine croissance qui dynamise de façon significative l'industrie de l'hébergement cloud », déclare Aaqib Gadit, cofondateur et PDG de Cloudways. « L'arrivée récente de Suhaib, Tom et Paul dans notre équipe de direction permettra de renforcer nos projets de croissance et l'ambition que nous portons à Cloudways. Chez Cloudways, nous aspirons réellement à être un partenaire de confiance pour nos clients et nous innovons sans cesse afin qu'ils gagnent du temps et de l'argent tout en profitant d'une expérience utilisateur exceptionnelle. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le stand de Cloudways au WordCamp Europe sur https://www.cloudways.com/en/wordcamp-europe.php

À propos de Cloudways :

Fondée en 2012, Cloudways exploite une plateforme d'hébergement cloud intuitive et gérée qui héberge plus de 50 000 serveurs dans le monde. Reconnue meilleur fournisseur d'hébergement géré en 2021 par le site d'évaluation G2, la plateforme permet aux utilisateurs d'héberger les sites Web WordPress et WooCommerce en plus d'une variété de fournisseurs d'hébergement cloud, notamment Google Cloud, Amazon Web Services, DigitalOcean, Vultr et Linode. La plateforme dispose d'une fonction de lancement facile d'applications Web sur différents serveurs cloud pour le déploiement de WordPress, Magento et PHP. Rendez-vous sur le site Web de l'entreprise https://www.cloudways.com/en/about_us.php

