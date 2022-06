LE GROUPE REALTY ONE EST RECONNU COMME L'UN DES MEILLEURS FRANCHISEURS DU PAYS EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ ET DE RÉSISTANCE À LA RÉCESSION





LAS VEGAS, 2er juin 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a été nommé parmi les sept franchiseurs du pays dont la propriété est diversifiée et qui est bien positionné pour réussir sur n'importe quel marché.

Eric Stites, président-directeur général de Franchise Business Review, a fourni à Black Enterprise une liste de sept franchises constituant les marques les plus diversifiées de la liste des 100 meilleures franchises résistantes à la récession en 2022 établie par son cabinet.

« Je recommanderais n'importe laquelle des marques figurant sur notre liste des franchises résistantes à la récession. Toutefois, ces sept marques ont la plus grande proportion de propriétaires de franchises noirs », déclare Stite. Realty ONE Group fait partie des sept enseignes affichant un taux de satisfaction élevé des franchisés et dont la proportion de propriétaires de franchises noirs est supérieure à la moyenne.

« Ce n'est pas un hasard si nous attirons un groupe diversifié d'entrepreneurs passionnés qui incarnent notre COOLTURE, notre objectif et nos valeurs », a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Mais au-delà de cela, nous sommes reconnaissants de pouvoir leur donner le modèle d'affaires et le soutien dont ils ont besoin pour construire un héritage pour les générations qui leur succéderont. »

Selon Black Enterprise et Oxford Economics, le franchisage est populaire parmi les entrepreneurs noirs depuis des années, avec environ 26 % des franchises détenues par des personnes de couleur, contre 17 % des entreprises indépendantes en général.

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par Franchise Business Review, et la société s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers du palmarès hautement convoité Franchise 500(R) du magazine Entrepreneur en 2022.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C. et au Canada et ouvrira en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le top un pour cent du pays établi par REAL Trends, a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et figure sur la liste des 500 entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 12:08 et diffusé par :