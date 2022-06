MoEngage lève 77 millions de dollars de fonds de série E, action menée par Goldman Sachs Asset Management et B Capital





La plateforme de mobilisation des clients axée sur les renseignements de MoEngage a enregistré une croissance multipliée par 2 de ses activités, doublant son effectif mondial en 2021

LONDRES, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- MoEngage , la plateforme de mobilisation des clients basée sur la connaissance, a annoncé aujourd'hui avoir levé 77 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série E. Ce tour a été mené par Goldman Sachs Asset Management et B Capital, avec la participation des investisseurs existants de la société : Steadview Capital, Multiples Alternate Asset Management, Eight Roads Ventures et Matrix Partners India. Il s'agit de la troisième levée de fonds entreprise par MoEngage au cours des 12 derniers mois, après avoir levé 32,5 millions de dollars en juillet et 30 millions de dollars en décembre 2021, portant ainsi son investissement total à 178 millions de dollars en 8 ans.

MoEngage aide les marques grand public et les détaillants en ligne à adopter une approche plus centrée sur le client grâce à un engagement client axé sur les données et autres aperçus, comme l'explique Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage :

« Le paysage technologique actuel oblige les spécialistes du marketing à se concentrer sur les campagnes. Les outils de marketing multicanal disponibles aujourd'hui sont conçus pour fournir des analyses de campagne et gérer l'automatisation des flux de travail. Ce qui manque, ce sont des informations sur les préférences des clients en matière de canaux, le meilleur moment pour communiquer, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, les parcours omnicanaux idéaux, leurs choix de style de vie, leur niveau d'engagement envers votre marque, leur probabilité de conversion ou de désabonnement, etc. Nous ne nous contentons pas de fournir ces informations à l'aide de notre moteur d'IA, mais nous offrons également aux spécialistes du marketing et aux équipes de commerce électronique la possibilité d'agir instantanément sur ces informations et d'engager les clients par le biais de campagnes multicanal personnalisées sur le cycle de vie. »

« Auparavant, notre approche de l'engagement était très traditionnelle, mais avec la digitalisation, nous avons pu explorer de nouvelles voies et observé que même nos clients sont enthousiastes à l'idée d'être plus connectés. Avec la plateforme d'engagement basée sur les données de MoEngage, nous avons créé un engagement client digitalisé transparent où nous communiquions avec nos clients en utilisant une communication personnalisée », a déclaré Kirsten Theiner, propriétaire produit chez Magenta Telekom.

« Se connecter avec nos clients de manière significative est un élément clé de notre succès en tant qu'entreprise. MoEngage nous permet d'obtenir des informations exploitables du bout des doigts afin de créer les expériences les plus pertinentes pour nos clients et d'étendre notre approche personnalisée sur tous les canaux », a déclaré Deepak Thakral, vice-président du département des affaires consommateurs chez McAfee.

Rajat Sood, directeur général de Goldman Sachs Asset Management, a déclaré : « Nous prévoyons l'expansion continue du secteur de l'automatisation du marketing et de l'analyse. Alors que les entreprises cherchent à mieux communiquer avec leurs clients sur les canaux numériques, la plateforme technologique de pointe de MoEngage fournit aux spécialistes du marketing des données pertinentes en temps réel, ce qui leur permet d'orchestrer et de mener des campagnes efficaces pour établir et conserver des relations avec les clients afin d'améliorer leur valeur à vie. Nous sommes impatients de mettre à profit nos ressources et notre réseau mondial pour soutenir les ambitions et la croissance continue de l'entreprise. »

Au cours des 12 derniers mois, MoEngage a augmenté ses revenus annuels récurrents (RAR) de 105 %, ajouté 500 nouveaux clients à sa liste de marques et de détaillants internationaux qu'elle soutient, et doublé ses effectifs pour atteindre plus de 650 personnes dans le monde. La société affiche un taux de rétention du revenu net annuel très sain de plus de 135 % et a été désignée comme « entreprise performante » dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2021 sur les outils de campagne sur plusieurs canaux.

Dodda a ajouté : « Nous avons accéléré nos investissements dans les ventes locales, le support et les fonctions de partenariat au cours des 24 derniers mois, ce qui nous a permis de connaître une croissance rapide au Royaume-Uni et en Europe. Nous comptons désormais plus de 60 clients, dont Travelodge, Deutsche Telekom et Nestlé, qui bénéficient d'une assistance locale depuis nos bureaux de Londres et de Berlin. Nous disposons d'un solide réseau de plus de 15 partenaires qui offrent des services de conseil et nous aident à étendre les capacités de notre plateforme en Europe. Le capital supplémentaire nous permettra de développer notre équipe, notre réseau de partenaires et de renforcer nos capacités en matière de produits d'IA dans la région. Nous allons également explorer les acquisitions stratégiques qui peuvent aider à étendre les capacités de notre plateforme et à fournir plus de valeur à nos clients. »

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client guidée par les insights, à laquelle font confiance plus de 1 200 marques mondiales de consommation telles que Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge, et plus encore. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des informations sur le comportement des clients et la possibilité d'agir en fonction de ces informations afin d'impliquer les clients sur Internet, les téléphones portables, les mails, les réseaux sociaux et les canaux de messagerie. Des marques grand public dans 35 pays utilisent MoEngage pour faire vivre des expériences numériques à plus d'un milliard de clients chaque mois. Avec des bureaux dans dix pays, MoEngage est soutenu par Goldman Sachs, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

MoEngage a été désigné « d'entreprise performante » dans le rapport Forrester Wave du troisième trimestre 2021 pour la gestion des campagnes sur différents canaux et comme « leader » dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes de marketing mobile. Battery Ventures l'a classée parmi les 25 entreprises de cloud computing privé les mieux notées pour lesquelles travailler en 2021.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.moengage.com

À propos de Goldman Sachs Asset Management Growth Equity

En réunissant des investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management offre à ses clients du monde entier un partenariat dédié et une concentration sur la performance à long terme. En tant que principal secteur d'investissement au sein de Goldman Sachs (NYSE: GS), nous fournissons des services d'investissement et de conseil aux principales institutions, aux conseillers financiers et aux particuliers du monde entier, en tirant parti de notre réseau mondial profondément connecté et de nos connaissances spécialisées sur mesure, dans toutes les régions et sur tous les marchés. Nous supervisons plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier au 31 mars 2022. Goldman Sachs Asset Management investit dans toute la gamme des produits alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures. Depuis 2003, l'activité de croissance de Goldman Sachs Asset Management, composée de plus de 75 personnes, a investi plus de 13 milliards de dollars dans des entreprises dirigées par des fondateurs et des PDG visionnaires. Nous nous concentrons exclusivement sur les investissements dans des sociétés en phase de croissance et axées sur la technologie, couvrant de multiples secteurs, notamment la technologie d'entreprise, la technologie financière, la consommation et la santé. Suivez-nous sur LinkedIn

À propos de B Capital

B Capital est une société d'investissement mondiale multi-stades qui s'associe à des entrepreneurs extraordinaires pour façonner l'avenir grâce à la technologie. Avec plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion à travers plusieurs fonds, nous nous concentrons sur les investissements de croissance de du début à un stade avancé, principalement dans les secteurs des entreprises, des technologies financières et des soins de santé. Fondée en 2015, B Capital s'appuie sur une équipe intégrée répartie sur huit sites aux États-Unis et en Asie, ainsi que sur un partenariat stratégique avec BCG, pour fournir le soutien à valeur ajoutée dont les entrepreneurs ont besoin pour évoluer rapidement et efficacement, se développer sur de nouveaux marchés et créer des entreprises exceptionnelles. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 10:06 et diffusé par :