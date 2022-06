Li-Cycle et Glencore concluent des accords commerciaux à long terme ; finalisation de l'investissement de 200 millions de dollars de Glencore dans Li-Cycle





Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE : LICY) ("Li-Cycle" ou la "Société"), un chef de file de l'industrie de la récupération de ressources provenant de batteries lithium-ion et la plus importante entreprise de recyclage de batteries lithium-ion en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords commerciaux à long terme avec Glencore plc (LON : GLEN) ("Glencore"), un fournisseur majeur de métaux primaires pour la production de batteries pour véhicules électriques (VE). La Société a également annoncé que Glencore a parallèlement finalisé son investissement de 200 millions de dollars (M$), précédemment annoncé, dans Li-Cycle par l'entremise de l'achat d'un billet convertible sur cinq ans, et que Kunal Sinha, responsable du recyclage chez Glencore, a été nommé au conseil d'administration de Li-Cycle.

« Nous avons le plaisir de lancer notre partenariat stratégique avec Glencore, nous permettant de poursuivre notre vision commune de favoriser des chaînes d'approvisionnement durables et localisées pour les métaux servant à l'électrification. Je suis convaincu que nous pouvons mieux servir nos clients communs en mettant à profit nos capacités complémentaires et en adoptant une approche intégrée combinant un approvisionnement en métaux primaires et recyclés », a déclaré Ajay Kochhar, cofondateur et chef de la direction de Li-Cycle. « En outre, l'investissement de Glencore renforce le bilan déjà solide de Li-Cycle, accroissant davantage notre capacité à finaliser notre pipeline actuel d'installations Spoke et Hub et à répondre à nos besoins opérationnels tout en conservant une flexibilité financière. »

Glencore est un fournisseur majeur de métaux primaires pour les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, l'entreprise est notamment le plus important producteur de cobalt et l'un des trois plus importants producteurs de nickel de classe I à l'échelle mondiale. Li-Cycle est une importante entreprise de recyclage de batteries lithium-ion, générant de la valeur via la robuste base de clients de la Société dans la fourniture de batteries et ses Spoke & Hub Technologiestm innovantes. La mise en commun des capacités complémentaires de Li-Cycle et de Glencore contribuera à accélérer le cheminement vers une économie circulaire pour les matières premières critiques dans la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion.

« Pour atteindre notre objectif de zéro émission nette d'ici 2050, une collaboration avec d'autres partenaires de même sensibilité est nécessaire. Nous sommes ravis de travailler avec Li-Cycle en tant que partenaire stratégique clé pour fermer la boucle des métaux pour batteries, à grande échelle, dans des chaînes d'approvisionnement localisées, avec une empreinte durable combinant dans les faits des matières premières primaires et recyclées », a affirmé Kunal Sinha, responsable du recyclage chez Glencore et directeur nouvellement nommé de Li-Cycle.

Conclusion d'accords commerciaux

Avec les accords commerciaux en place, Glencore deviendra un important partenaire pour fournir les matières premières des batteries pour les installations Spoke de Li-Cycle, ainsi que la masse noire et l'acide sulfurique pour les installations Hub de Li-Cycle. Glencore complétera par ailleurs les partenaires existants de la Société via l'enlèvement et le marketing des produits finaux de qualité batterie de Li-Cycle et de certains sous-produits fabriqués dans les installations Spoke et Hub de la Société. La direction de Li-Cycle fournira un aperçu de ce partenariat stratégique lors de sa conférence téléphonique et webdiffusion consacrée aux résultats du deuxième trimestre fiscal 2022 prévue le mardi 14 juin 2022.

Clôture de l'investissement financier de 200 M$ de Glencore

Glencore a achevé son investissement en achetant un billet convertible d'un montant en capital global de 200 M$ (le "Billet"). Le Billet a une échéance de 5 ans et est convertible en actions ordinaires de la Société ("Actions ordinaires") à un prix de conversion de 9,95 dollars l'unité. Les versements d'intérêts se feront en numéraire ou en nature, au choix de Li-Cycle. Le Billet est rachetable au gré de Li-Cycle à un prix de rachat équivalant à 100 % du montant en capital du Billet alors en circulation, majoré des intérêts courus et non versés, et sous réserve de l'émission de certains warrants pour acquérir d'autres Actions ordinaires à un prix par action égal au prix de conversion du Billet jusqu'à la date d'échéance initiale de celui-ci. De plus, Glencore a conclu un accord moratoire modifié et reformulé et Li-Cycle a octroyé certains droits d'enregistrement à Glencore. Si Glencore choisit de convertir la totalité du montant en capital global du Billet, l'entreprise détiendra une participation d'environ 10 % dans Li-Cycle (sur la base du nombre actuel d'Actions ordinaires en circulation et sans tenir compte d'un quelconque intérêt en nature accumulé).

Kunal Sinha rejoint le conseil d'administration de Li-Cycle

Conformément à certains droits de nomination des directeurs octroyés à Glencore, en relation avec l'investissement de l'entreprise dans Li-Cycle, Kunal Sinha, responsable du recyclage chez Glencore, a rejoint le conseil d'administration de Li-Cycle. M. Sinha travaille chez Glencore depuis 2012. Préalablement à son rôle actuel, M. Sinha était PDG de l'activité Acide sulfurique en Amérique du Nord de Glencore. Avant de rejoindre Glencore, il a travaillé durant six ans dans le conseil en management chez ZS Associates. M. Sinha est diplômé d'un MBA de l'École de commerce de Londres, d'un mastère spécialisé en ingénierie des systèmes et entrepreneuriale de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et d'un B.Tech. en ingénierie mécanique de l'Institut indien de technologie (IIT) à Kharagpur.

Des informations additionnelles concernant cette annonce sont disponibles sur un Formulaire 6-K qui sera déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Cette annonce ne saurait constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de tels titres, et ne saurait constituer une offre, sollicitation ou vente dans une quelconque juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Actions ordinaires qui seront émises en relation avec l'Investissement n'ont pas été enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un quelconque État, et ne sauraient être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Si vous avez reçu (ou êtes en train de consulter) une copie de ce document traduit dans une langue autre que l'anglais, cette copie traduite doit être interprétée dans son intégralité comme faisant référence à la version en anglais correspondante et, en cas de contradiction, la version en anglais fera foi.

Détails de la conférence téléphonique consacrée aux résultats du deuxième trimestre fiscal 2022 de Li-Cycle

La conférence téléphonique et webdiffusion consacrée aux résultats du deuxième trimestre de la Société se tiendra le mardi 14 juin 2022 à 8h30 (Heure de l'Est). Les investisseurs peuvent écouter la conférence téléphonique en direct via une webdiffusion uniquement audio ou via les numéros d'appel suivants :

Domestique : 1 (800) 909-5202 International: 1 (785) 830-1914 Code participant : LICYQ222 Webdiffusion : https://investors.li-cycle.com

Une rediffusion de la conférence téléphonique/webdiffusion sera également mise à disposition dans la section Investor Relations du site de la Société à l'adresse https://investors.li-cycle.com.

À propos de Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE : LICY) s'est donné pour mission d'utiliser ses technologies Spoke & Hubtm innovantes pour fournir une solution de fin de vie, centrée sur le client, pour les batteries lithium-ion, tout en créant un approvisionnement secondaire en matériaux essentiels pour les batteries. Les batteries lithium-ion rechargeables alimentent de plus en plus notre monde, que ce soit dans l'industrie automobile, le stockage d'énergie, l'électronique grand public ou d'autres applications industrielles et domestiques. Le monde a besoin de technologies améliorées et d'innovations dans la chaîne d'approvisionnement, afin de pouvoir mieux gérer les déchets issus de la fabrication des batteries ainsi que les batteries usagées, mais aussi pour répondre à la demande, en croissance rapide, de matières premières critiques et rares de qualité batterie grâce à une solution en boucle fermée. Pour plus d'informations, visitez https://li-cycle.com/.

À propos de Glencore plc

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de ressources naturelles au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base provenant de sources responsables qui améliorent la vie quotidienne. Grâce à un réseau d'actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels. Glencore ambitionne de devenir une entreprise dont les émissions totales nettes seront nulles d'ici 2050. En août 2021, nous avons porté notre objectif de réduction des émissions à moyen terme à 50 % d'ici 2035 (calculé sur la base de 2019) et introduit un nouvel objectif à court terme de 15 % d'ici 2026 (calculé sur la base de 2019). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de Glencore à l'adresse www.glencore.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations figurant dans cette communication peuvent être considérées comme des "énoncés prospectifs" au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l'article 27A du U.S. Securities Act de 1933 sur les valeurs mobilières, dans sa version modifiée, de l'article 21 de la Loi américaine de 1934 sur les transactions de valeurs mobilières, dans sa version modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots tels que "continuer, "anticiper", "s'attendre à", "estimer", "potentiel", "futur(e)", "objectif", l'emploi du futur ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des faits historiques, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse incluent, par exemple, les déclarations au sujet des avantages escomptés de la collaboration proposée avec Glencore, y compris aux termes des accords commerciaux à long terme entre Li-Cycle et Glencore ou leurs filiales respectives ; la capacité de Li-Cycle et Glencore à mettre en place des chaînes d'approvisionnement localisées pour les sources à la fois primaires et recyclées de matériaux essentiels pour les batteries afin de pousser à une électrification mondiale durable et de mieux servir leurs clients communs ; la demande croissante du marché global pour les batteries lithium-ion et leurs matières premières ; les ressources en capital actuelles et anticipées de Li-Cycle et ses exigences de liquidités ; ainsi que le développement du pipeline actuel d'installations Spoke et Hub de Li-Cycle, dont son hub de Rochester. Ces énoncés sont fondés sur diverses suppositions, identifiées ou non dans cette communication, que Li-Cycle considère comme raisonnables au vu des circonstances. Aucune garantie ne peut être donnée que ces estimations ou suppositions se révéleront exactes et, par conséquent, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de Li-Cycle et à mieux comprendre les activités et l'environnement opérationnel anticipé de Li-Cycle. Le lecteur est averti que de telles informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins et n'ont pas vocation à être utilisées ou invoquées par un quelconque investisseur en tant que garantie, assurance, prévision ou déclaration définitive de fait ou de probabilité.

Les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes inhérents, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de Li-Cycle, et ne constituent en aucun cas une garantie de rendement futur. Li-Cycle pense que ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter : L'incapacité de Li-Cycle à s'approvisionner, récupérer et recycler, de manière économique et efficiente, des batteries lithium-ion et des déchets de fabrication de batteries lithium-ion, ainsi que la masse noire de tiers, et à répondre à la demande du marché pour une solution en boucle fermée, écologiquement rationnelle, pour les déchets de fabrication et les batteries lithium-ion en fin de vie ; l'incapacité de Li-Cycle à réussir la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance mondiale, en temps opportun ou pas du tout ; l'incapacité de Li-Cycle à gérer efficacement sa croissance mondiale future ; l'incapacité de Li-Cycle à développer le hub de Rochester et ses projets d'immobilisation Spoke en temps opportun et/ou avec le budget prévu, et le risque que ces projets d'immobilisation ne répondent pas aux attentes quant à leur productivité ou aux spécifications de ses produits finaux ; l'échec de Li-Cycle à augmenter de façon significative sa capacité de recyclage et son efficacité ; la manière dont Li-Cycle pourrait procéder à des transactions stratégiques, y compris des acquisitions, susceptibles de perturber son activité, d'entraîner une dilution pour ses actionnaires, de réduire ses ressources financières, d'entraîner des dettes ou de ne pas être couronnées de succès ; les risques liés à une expansion internationale ; la possibilité qu'une ou plusieurs des installations actuelles ou futures de Li-Cycle devienne(nt) inopérante(s), offre(nt) une capacité limitée ou que ses opérations soient perturbées ; la non disponibilité de fonds additionnels requis pour satisfaire les exigences en capital de Li-Cycle à l'avenir à des conditions commercialement raisonnables, à supposer qu'elle puisse le faire, lorsqu'elle en aura besoin ; Li-Cycle s'attend à engager des dépenses importantes et est susceptible de ne pas atteindre le seuil de rentabilité ou de ne pas pouvoir le maintenir ; des problèmes dans la manipulation des cellules de batteries lithium-ion conduisant à un usage moindre de ces batteries ou affectant les opérations de Li-Cycle ; l'incapacité de Li-Cycle à maintenir et augmenter ses engagements envers l'approvisionnement en matières premières, ainsi que l'acquisition de nouveaux clients et contrats d'enlèvement ; une baisse du taux d'adoption des VE, ou une baisse du soutien des gouvernements aux technologies énergétiques "vertes" ; des baisses des prix de référence pour les métaux contenus dans les produits de Li-Cycle ; l'évolution du volume ou de la composition des matières premières traitées dans les installations de Li-Cycle ; le développement d'une autre composition chimique pour les batteries lithium-ion ou d'alternatives aux batteries ; les revenus de Li-Cycle pour le hub de Rochester provenant essentiellement d'un client unique ; l'assurance de Li-Cycle est susceptible de ne pas couvrir tous les dommages et responsabilités ; la forte dépendance de Li-Cycle vis-à-vis de l'expérience et de l'expertise de sa direction ; la dépendance de Li-Cycle à l'égard de consultants externes pour sa conformité réglementaire ; l'incapacité de Li-Cycle à finaliser ses procédés de recyclage aussi rapidement que peuvent l'exiger les clients ; le fait que Li-Cycle soit soumise au risque de litige ou de démarches réglementaires ; l'incapacité de Li-Cycle à faire face à la concurrence ; les augmentations des taux d'imposition, les modifications de la législation en matière d'impôts sur les résultats ou les désaccords avec les autorités fiscales ; des écarts significatifs dans les résultats opérationnels et financiers de Li-Cycle d'une période à l'autre en raison de fluctuations dans ses coûts opérationnels et d'autres facteurs ; les fluctuations des taux de change des devises étrangères qui pourraient conduire à des baisses des ventes et du bénéfice net déclarés ; un contexte économique défavorable, comme les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits internationaux ; les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques particulièrement défavorables, les éclosions épidémiques ou pandémiques, les incidents cybernétiques, les boycotts et les événements géopolitiques ; l'échec à protéger ou faire respecter la propriété intellectuelle de Li-Cycle ; Li-Cycle peut être assujettie à des revendications de droits de propriété intellectuelle par des tierces parties ; l'échec de Li-Cycle à corriger efficacement toute faiblesse importante dans son contrôle interne de l'information financière qui est identifiée ou si elle n'est pas en mesure de développer et maintenir un contrôle interne adéquat et efficace de l'information financière. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, liés aux activités de Li-Cycle sont décrits plus en détail dans la rubrique intitulée "Risk Factors" de son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au Canada le 31 janvier 2022. En raison de ces risques, incertitudes et suppositions, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

