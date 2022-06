Rogers Sports & Média annonce huit partenariats avec divers organismes caritatifs et petites entreprises dans le cadre de son programme voix unies





TORONTO, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, en partenariat avec huit organismes caritatifs et petites entreprises du Canada, Rogers Sports & Média annonce le prochain chapitre de son initiative d'inclusion et de diversité, le programme voix unies, qui vise à bâtir une entreprise, une communauté et un pays plus inclusifs.

« Nous entamons ce prochain chapitre du programme voix unies et le travail significatif de nos nouveaux partenaires nous inspire et nous encourage, a déclaré Colette Watson, présidente de Rogers Sports & Média. « Bien que chacun de ces organismes ait un objectif et un mandat uniques, il y a un point commun à chacun d'entre eux, ainsi qu'à Rogers Sports & Média : un objectif et une promesse inébranlable de favoriser la sensibilisation, la compréhension et l'inclusion. »

Au cours des 24 prochains mois, Rogers Sports & Média offrira au Club des petits déjeuners, à la Fondation Un dollar par jour, à Egale Canada, à POV, à Raven Reads, à Révolutionnaire, à UnitedWeCurl et au Parahockey féminin du Canada des services de création et de publicité qui mettront en valeur leur travail inestimable. Des campagnes sur mesure seront créées pour chaque organisme et seront diffusées à l'échelle nationale dans l'ensemble des actifs médiatiques de Rogers Sports & Média.

Depuis son lancement en 2020, Rogers Sports & Média a fourni 2 600 heures de production créative afin de concevoir des campagnes personnalisées pour nos organismes partenaires. Elles ont été diffusées sur les plateformes télévisuelles, radiophoniques et sociales de l'entreprise plus de deux millions de fois en haute rotation, générant 160 000 000 impressions pour les organismes caritatifs et les petites entreprises qui soutiennent les communautés en quête d'équité. De plus, Rogers Sports & Média a dressé le profil de centaines d'entreprises appartenant à des femmes, à des membres des communautés 2SLGBTQ+, autochtone et noire, à des personnes de couleur et à des personnes ayant un handicap. 26 bourses et mentorats ont été accordés à des membres de la communauté noire, autochtone et racisée dans l'ensemble de Sportsnet, Cityline et OMNI Television.

Voici les nouveaux partenaires du programme voix unies de Rogers Sports & Média :

Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners souhaite changer la perception à l'égard des programmes de petits déjeuners. L'organisme cherche à transformer le récit et à utiliser un langage positif afin de parler de sécurité alimentaire et de se rapprocher de son objectif : un déjeuner pour chaque enfant, tous les jours.

« Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants d'un océan à l'autre, peu importe leurs origines, à avoir accès à un petit déjeuner sain chaque matin. Au nom des enfants, le Club est extrêmement reconnaissant d'avoir été sélectionné dans le cadre du programme voix unies de Rogers Sports & Média. Ce partenariat nous permettra de mieux faire connaître la cause et de nous rapprocher de notre objectif : un déjeuner pour chaque enfant, tous les jours. » ? Tommy Kulczyk, président et chef de la direction, Club des petits déjeuners

Fondation Un dollar par jour

La mission de la fondation Un dollar par jour est simple : amasser des fonds en vue de réduire l'écart entre la disponibilité des programmes de santé mentale et de toxicomanie de première ligne et la demande croissante. De nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie n'ont pas accès aux services de soutien dont elles ont besoin pour guérir. Grâce à un soutien approprié, il est possible de remplacer le désespoir par l'espoir, la dignité et l'occasion de redonner.

« Le partenariat avec voix unies change vraiment la donne pour la fondation Un dollar par jour. Nous avons la chance d'avoir l'occasion d'utiliser le mégaphone médiatique de Rogers Sports & Média pour faire croître notre communauté à l'échelle nationale, afin que nous puissions consacrer plus de fonds au soutien des communautés mal desservies. Les programmes communautaires qu'appuie la fondation travaillent sans relâche aux premières lignes des services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie partout au Canada. Les personnes responsables de ces programmes sont de vrais superhéros qui font le travail le plus difficile que nous puissions imaginer. C'est un honneur pour moi de travailler en partenariat avec Rogers Sports & Média afin de veiller à ce que ces personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour poursuivre le travail essentiel et percutant qu'elles accomplissent tous les jours. » ? Alan Doyle, cofondateur de la fondation Un dollar par jour

Egale Canada

La mission d'Egale Canada est d'améliorer la vie des personnes 2SLGBTQI au Canada et l'ensemble des réactions aux enjeux liés à ces personnes en éclairant les politiques publiques, en inspirant le changement culturel et en faisant la promotion des droits de la personne et de l'inclusion par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la défense des droits.??

« Nous sommes absolument ravis de travailler en partenariat avec Rogers Sports & Média dans le cadre de son programme voix unies.?Depuis plus de 35 ans, Egale s'efforce d'améliorer la vie des personnes 2SLGBTQI par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la défense des droits. Grâce à ce partenariat avec Rogers Sports & Média, nous serons en mesure d'amplifier notre travail et de réunir davantage de voix partout au pays pour soutenir des sociétés et des systèmes qui reflètent la vérité universelle selon laquelle toutes les personnes sont égales. » ? Helen Kennedy, directrice générale, Egale Canada

POV

POV est un organisme caritatif qui s'associe à de jeunes créatrices et créateurs talentueux de la communauté noire, autochtone et racisée pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans les industries de production de contenu en facilitant l'accès aux formations sur les compétences, aux placements professionnels, au mentorat et aux occasions de perfectionnement professionnel.

« Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants de cette occasion que nous offre le programme voix unies. Ce soutien est absolument essentiel pour encourager une nouvelle génération de jeunes créatrices et créateurs à s'épanouir et à ajouter de la valeur dans un secteur auquel ils n'ont jamais eu accès, et dans lequel ils ne croyaient pas pouvoir réussir. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants pour ce cadeau et pourquoi les jeunes créatrices et créateurs avec qui nous travaillons sont très reconnaissants de cette générosité. » ? Biju Pappachan, directeur général

Raven Reads

L'organisme Raven Reads a été fondé dans le but de mieux faire connaître notre histoire collective et nos expériences vécues, et de soutenir les auteurs et les entrepreneurs autochtones.?Il est né du désir d'informer les autres au sujet des conséquences dévastatrices des pensionnats sur les Autochtones au Canada.

« Être sélectionné pour le partenariat voix unies de Rogers Sports & Média est une occasion incroyable de réconciliation au Canada et de mettre en valeur l'incroyable diversité d'artistes, d'auteurs et auteures et d'entrepreneurs et entrepreneures autochtones en Amérique du Nord. » ? Nicole McLaren, fondatrice et chef de la direction, Raven Reads Books Ltd.

Révolutionnaire

Fondé en 2021, le réseau social Révolutionnaire offre aux jeunes un point d'accès pour changer les choses grâce à des renseignements, à la communauté et à des outils afin de faire une différence. La plateforme est une destination où les jeunes peuvent apprendre, tisser des liens et agir pour les causes qui leur tiennent à coeur.?

« Le soutien offert par voix unies sera transformateur pour Révolutionnaire et donnera à notre organisme un véritable mégaphone national pour engager les jeunes Canadiens et Canadiennes d'une manière sans précédent pendant une période de besoin sociétal urgent. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de collaborer avec Rogers et d'atteindre les jeunes d'un bout à l'autre du pays afin de leur fournir les moyens de prendre des mesures significatives dans leur communauté sur les questions qui leur tiennent le plus à coeur. » ? Nia Faith Betty et Justice Faith Betty, fondatrices de Révolutionnaire

UnitedWeCurl

UnitedWeCurl s'engage à informer et à sensibiliser la population sur les questions touchant le curling, à donner une tribune aux voix faisant la promotion du changement et à défendre les communautés racisées dans le sport.??

« Nous formons un groupe diversifié de personnes qui travaillent activement à "changer le visage du curling". Nous nous engageons à informer et à sensibiliser la population sur les questions touchant les personnes racisées dans le curling, à donner une tribune aux voix faisant la promotion du changement et à défendre les communautés racisées dans le sport. Bien que nous commencions par le curling, nous espérons que l'effet que nous avons se traduira par une amélioration de la société dans son ensemble. Ce partenariat avec Rogers Sports & Média offre une plateforme incroyable pour partager notre message afin de parvenir à un changement durable. » ? Sabena Islam, directrice, UnitedWeCurl

Parahockey féminin du Canada

La mission de Parahockey féminin du Canada est de contribuer à la santé et au bien-être des filles et des femmes+ en situation de handicap en élaborant, en appuyant et en fournissant des occasions de participer au parahockey, du développement communautaire jusqu'au niveau d'élite, partout au Canada.?

« Parahockey féminin du Canada est reconnaissant et ravi d'avoir été choisi comme l'un des partenaires du programme voix unies de Rogers Sports & Média. Nous savons que les possibilités de sports et de loisirs pour les filles et les femmes+ en situation de handicap ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Le soutien de Rogers Sports & Média aura une incidence majeure et durable sur l'amélioration des possibilités sportives accessibles et inclusives pour les filles et les femmes+. Nous nous réjouissons de cette chance de faire progresser le sport et d'agir concrètement dans les communautés partout au Canada. »? ? Janice Coulter, présidente, Parahockey féminin du Canada

En tant qu'initiative globale de Rogers Sports & Média, le programme voix unies repose sur les cinq piliers suivants :

Entreprises : Fournir des services de publicité et de création à des petites entreprises appartenant à des membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu'à des communautés en quête d'équité.

Fournir des services de publicité et de création à des petites entreprises appartenant à des membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu'à des communautés en quête d'équité. Communauté : Fournir des services de publicité et de création à des organismes caritatifs venant en aide aux membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu'à des communautés en quête d'équité.

Fournir des services de publicité et de création à des organismes caritatifs venant en aide aux membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu'à des communautés en quête d'équité. Contenu : Mettre sur pied un conseil consultatif interne sur le contenu afin d'accroître la diversité des idées et de veiller à ce que le contenu rédactionnel reflète fidèlement la diversité des communautés canadiennes.

Mettre sur pied un conseil consultatif interne sur le contenu afin d'accroître la diversité des idées et de veiller à ce que le contenu rédactionnel reflète fidèlement la diversité des communautés canadiennes. Pratiques en matière d'embauche et d'avancement professionnel : Élaborer des programmes et des stratégies de recrutement, en partenariat avec Rogers, pour améliorer la diversité à tous les niveaux de l'entreprise.

Élaborer des programmes et des stratégies de recrutement, en partenariat avec Rogers, pour améliorer la diversité à tous les niveaux de l'entreprise. Mentorat et parrainage : Donner plus de possibilités aux jeunes des communautés en quête d'équité ainsi que leur fournir les outils, le soutien et les ressources nécessaires pour intégrer avec succès l'industrie des sports et des médias, et y progresser.



Le programme voix unies complète la stratégie d'inclusion et de diversité pour 2025 de Rogers, qui vise à stimuler un changement significatif pour les communautés en quête d'équité grâce à des mesures liées aux piliers stratégiques : le personnel, la clientèle et la communauté. Rogers s'engage à intégrer l'inclusion dans son expérience employé, à créer une expérience client qui reflète et appuie les divers besoins de la population au Canada et à collaborer avec les communautés pour favoriser l'inclusion et répondre aux besoins essentiels de nos résidents et de nos voisins. ?Les programmes communautaires qui soutiennent les personnes mal desservies et vulnérables au Canada comprennent les Dons communautaires Ted Rogers , la Bourse d'études Ted Rogers et le programme Branché sur le succès , qui offre un accès abordable à Internet en vue de combler le fossé numérique.?

À propos de Rogers Sports & MédiaRogers Sports & Média est une société diversifiée évoluant dans les domaines du sport et du contenu qui, chaque semaine, sert plus de 32 millions de Canadiens et Canadiennes. L'offre multimédia de l'entreprise comprend 54 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision traditionnelles et spécialisées, des balados, des sites web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Sports & Média offre un divertissement unique par l'entremise de sa gamme de marques renommées : Citytv, OMNI Television, FX, TSC, KiSS, Breakfast Television, Cityline, CityNews, Sportsnet (le réseau de sport numéro 1 au Canada) et les Blue Jays (la seule équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball). Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI). Consultez RogersSportsandMedia.com.

