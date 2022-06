L'aire protégée Edéhzhíe du Dehcho devient une réserve nationale de faune dotée d'un fonds de soutien de 10 millions de dollars





YELLOWKNIFE, NT, le 1er juin 2022 /CNW/ - Pour souligner le début du Mois national de l'histoire autochtone, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a accordé à Edéhzhíe la désignation de réserve nationale de faune, en plus de son statut d'aire protégée du Dehcho.

Edéhzhíe est une zone vierge des Territoires du Nord-Ouest qui est importante pour les Premières Nations du Dehcho. Il s'agit d'un lieu de refuge culturel où les Dénés du Dehcho peuvent aller se ressourcer spirituellement, et renouer et se réconcilier avec le territoire. Il s'agit également d'un habitat essentiel pour le caribou boréal et le bison des bois, ainsi que d'une aire importante pour la sauvagine et d'autres oiseaux migrateurs.

Cette désignation fait en sorte que les terres, les eaux et la biodiversité d'Edéhzhíe sont protégées de façon permanente par les dispositions de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages. De plus, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a protégé Edéhzhíe contre tout futur projet d'exploration ou d'exploitation minière, pétrolière ou gazière. Pour soutenir ces protections, le gouvernement du Canada a affecté 10 millions de dollars au fonds en fiducie d'Edéhzhíe afin de fournir du financement à long terme aux activités de gestion de la zone menées par les Premières Nations du Dehcho. Pour en apprendre davantage sur cette histoire de réussite, regardez cette magnifique vidéo.

La désignation d'Edéhzhíe à titre de réserve nationale de faune remplit une promesse que le Canada avait faite aux Premières Nations du Dehcho en 2018, et constitue un pas de plus vers la réconciliation. Désormais, Edéhzhíe bénéficiera de ressources fédérales, comme les spécialistes des aires protégées et l'expertise liés à la planification de la gestion. Les Premières Nations du Dehcho et Environnement et Changement climatique Canada continueront de gérer conjointement Edéhzhíe pour protéger ses terres et ses espèces sauvages à des fins de conservation, de recherche et d'interprétation. Les peuples autochtones sont les gardiens de ces terres depuis des temps immémoriaux, et maintenant, le gouvernement du Canada apprend de leur expérience et soutient leur leadership dans le domaine de la conservation. Le fonds en fiducie d'Edéhzhíe soutiendra cet important travail à long terme, au même titre que le programme crucial d'intendance et des gardiens du Dehcho K'e?hodi. Les gardiens d'Edéhzhíe en parcourent les terres, effectuant des patrouilles, des projets de recherche et du mentorat auprès des jeunes lors d'activités culturelles. Ce fonds fera en sorte que les nouvelles générations des communautés du Dehcho continueront d'avoir la possibilité de renouer avec leurs terres ancestrales et leurs modes de vie traditionnels pour ainsi les conserver.

Ces protections supplémentaires et la création du fonds en fiducie d'Edéhzhíe ont été appuyées par le travail acharné et la collaboration de nombreux partenaires, dont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement t???ch?, Canards Illimités Canada, la Fondation Wyss, et bien d'autres. Cette réalisation montre toute l'étendue de ce que nous pouvons accomplir pour la nature et pour le bien-être de la population canadienne et des peuples autochtones lorsque nous unissons tous nos efforts pour atteindre des objectifs communs.

« Edéhzhíe a été la première aire protégée et de conservation autochtone gérée conjointement au Canada. En désignant ces 14 000 kilomètres carrés à titre de réserve nationale de faune, le gouvernement du Canada se donne les moyens de continuer de soutenir la recherche et la conservation dans l'aire protégée du Dehcho. L'ajout d'une somme de 10 millions de dollars au fonds en fiducie d'Edéhzhíe soutient la réussite continue du programme d'intendance et des gardiens du Dehcho K'e?hodi et d'autres initiatives essentielles sur ces terres. En collaboration avec les Premières Nations du Dehcho et d'autres partenaires, nous travaillons à protéger la nature et nous progressons vers la réconciliation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada continuera de gérer conjointement Edéhzhíe avec les Premières Nations du Dehcho pour veiller à ce que cet endroit unique demeure un refuge du point de vue naturel et culturel. En soutenant le leadership des Autochtones dans le domaine de la conservation, nous ferons de réels progrès vers l'atteinte de nos objectifs de protection de la nature. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Edéhzhíe est une région très spéciale des Territoires du Nord-Ouest, qui offre des habitats au caribou boréal, aux oiseaux migrateurs et à bien d'autres espèces sauvages. Grâce à nos efforts conjoints avec les Premières Nations du Dehcho, la Première Nation T???ch? et d'autres partenaires, ce milieu naturel particulier est désormais protégé à tout jamais.

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« La protection d'Edéhzhíe est un rêve qui dure depuis une décennie. Pour les Premières Nations du Dehcho et les communautés environnantes, il s'agit d'une étape importante. Toutefois, ce n'est qu'un tremplin pour nos gardiens. La protection d'Edéhzhíe est une étape essentielle pour garantir que notre mode de vie puisse être maintenu et transmis entre nos membres et avec le monde entier. Nous sommes heureux de bénéficier de la collaboration de nos partenaires gouvernementaux dans le cadre de cette initiative visant à renforcer les capacités de notre région en vue d'une surveillance accrue par le biais de programmes éducatifs et culturels qui amélioreront le bien-être du Dehcho et renouvelleront l'intérêt pour la réconciliation et les engagements à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les aires protégées dirigées par des Autochtones sont reconnues à l'échelle nationale et internationale comme la pierre angulaire des réseaux de conservation canadiens. Edéhzhíe est également connue comme la première et la seule réserve nationale de faune actuellement établie dans les Territoires du Nord-Ouest. Avec nos partenaires, nous espérons, en allant de l'avant, honorer les paroles et les intentions de nos aînés et de nos ancêtres qui nous ont donné l'énergie de protéger Edéhzhíe en tant que zone sacrée depuis 1990. »

- Stanley Sanguez, grand chef des Premières Nations du Dehcho

« Ede?hzh??e demeure un endroit important sur le plan écologique regorgeant de beauté et de richesses inestimables qui méritent d'être protégées pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous avons une obligation collective de surveiller, de protéger et de préserver ce milieu naturel. »

- Jackson Lafferty, grand chef de la Première Nation T???ch?

« Les terres, les eaux et les espèces sauvages sont imprégnées d'une profonde valeur culturelle, spirituelle et écologique pour la population des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demeure déterminé à continuer de collaborer avec ses partenaires de cogestion afin d'assurer l'intendance et la conservation des espèces sauvages d'Edéhzhíe »

- Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Territoires du Nord-Ouest.

« La désignation d'Edéhzhíe à titre de réserve nationale de faune en fait un endroit parfait pour renouer avec la nature. Ce lieu fait partie de la voie migratoire de nombreuses espèces de sauvagine et autres espèces sauvages et revêt une importance historique et culturelle qui lie les Dénés du Dehcho avec le territoire. La réserve nationale de faune Edéhzhíe constitue un bassin versant et un milieu humide essentiel pour tout le monde. Ses eaux sont les veines de la terre qui offrent de riches habitats et écosystèmes alors que nous sommes confrontés aux changements climatiques et aux pressions du développement. Nous appuyons le mouvement visant à conserver cette région importante des Territoires du Nord-Ouest. »

- Barrett Lenoir, gestionnaire, Territoires du Nord-Ouest, Programme national de la forêt boréale de Canards Illimités Canada

« En suivant l'exemple des Premières Nations du Dehcho, le gouvernement du Canada et les Territoires du Nord-Ouest montrent à quoi doit ressembler l'avenir de la conservation des terres et fournissent aux communautés et aux gouvernements autochtones les outils, les ressources et la confiance nécessaires pour agir comme gardiens de leurs territoires dans l'intérêt de tous. La création officielle de la réserve nationale de faune Edéhzhíe en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada témoigne du leadership des Premières Nations du Dehcho, qui ont travaillé sans relâche à préserver cette portion de leur territoire et ses milieux humides uniques offrant un refuge sûr à une multitude d'espèces sauvages. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont participé à cette initiative. »

- Molly McUsic, présidente de la Fondation Wyss

En 2018, Edéhzhíe a été désignée à titre de toute première aire protégée et de conservation autochtone en vertu de l'initiative du Patrimoine naturel du Canada , grâce à un processus de collaboration entre les Premières Nations du Dehcho et le gouvernement du Canada .

, grâce à un processus de collaboration entre les Premières Nations du Dehcho et le gouvernement du . Le fonds en fiducie d'Edéhzhíe a été créé grâce à des contributions du gouvernement fédéral, des Premières Nations du Dehcho et de donateurs tiers, dans le but de tirer des revenus au fil du temps pour soutenir la gestion de la réserve nationale de faune.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres, des eaux intérieures et de la surface océanique au pays d'ici 2025, et travaille à en protéger 30 p. 100 d'ici 2030. Edéhzhíe s'étend sur 14 218 kilomètres carrés, soit deux fois la superficie du parc national Banff , et représente 0,15 p. 100 des objectifs de conservation du Canada .

s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres, des eaux intérieures et de la surface océanique au pays d'ici travaille à en protéger 30 p. 100 d'ici 2030. Edéhzhíe s'étend sur 14 218 kilomètres carrés, soit deux fois la superficie du parc national , et représente 0,15 p. 100 des objectifs de conservation du . Les peuples autochtones sont reconnus mondialement comme des protecteurs de la nature, et leurs territoires contiennent jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité forestière qui reste dans le monde.

