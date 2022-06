BMO Investissements Inc. annonce le lancement de nouveaux fonds et séries, et une réduction de l'évaluation du risque





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux fonds et séries, et une réduction de l'évaluation du risque du BMO Fonds universel d'obligations.

Lancement de nouveaux fonds

BMOII a lancé les nouveaux fonds suivants avec les séries indiquées ci-dessous (sous réserve de l'approbation des autorités en valeurs mobilières) :

Fonds Séries BMO Fonds FNB banques canadiennes Séries A, T6, F, F6, I et Conseiller BMO Fonds mondial de revenu amélioré Séries A, T6, F, F6, I et Conseiller BMO Fonds FNB mondial de qualité Séries A, T6, F, F6, I et Conseiller BMO Fonds d'obligations de sociétés américaines Séries A, F, I et Conseiller



Nouvelles séries d'options de flux monétaire

BMOII a élargi sa gamme de solutions d'options de flux monétaire avec l'ajout de titres des séries T6 et F6 aux fonds suivants (sous réserve de l'approbation des autorités en valeurs mobilières) :

Fonds Nouvelles séries BMO Fonds de l'allocation de l'actif Série T6 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie Séries T6 et F6 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable Séries T6 et F6 BMO Fonds de dividendes Série T6



Réduction de l'évaluation du risque

À compter du 27 mai 2022, l'évaluation du risque du BMO Fonds universel d'obligations a été réduite comme l'indique le tableau ci-dessous. Il n'y a aucun changement dans les objectifs de placement, les stratégies ou la gestion de ce fonds associé à la nouvelle évaluation du risque.

Cette réduction de l'évaluation du risque est fondée sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par BMOII visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds Ancienne évaluation du risque Nouvelle évaluation du risque BMO Fonds universel d'obligations Faible à moyen Faible



Pour plus d'informations à propos des fonds d'investissement BMO, visitez www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/fonds/.

MD/MC Marques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent tous comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,04 billion de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 14:45 et diffusé par :