Afin de mieux répondre aux besoins des retraités actifs - Groupe Sélection lance Liva, des complexes dotés d'appartements intelligents

LAVAL, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour combler un segment de marché en forte demande, Groupe Sélection est fier de lancer sa nouvelle marque immobilière Liva, qui offrira des complexes locatifs pour retraités actifs dotés d'appartements intelligents et connectés ainsi qu'une gamme étendue de services entièrement à la carte.

Des milieux de vie sur mesure

Avec Liva, Groupe Sélection propose une nouvelle offre sur le marché axée sur les technologies et les saines habitudes de vie. Liva offrira des appartements modernes, fonctionnels et de qualité, et chaque complexe sera réfléchi de manière à favoriser la vie sociale ainsi que le bien-être physique et psychologique des résidents. Ces derniers auront accès à une gamme complète de services à la carte offerts par Amika, une entreprise québécoise partenaire de Groupe Sélection qui offre de l'aide et des soins à domicile personnalisés favorisant l'autonomie. Les experts de Kinelite, un autre partenaire privilégié de Groupe Sélection offrant des services de kinésiologie et des suivis personnalisés favorisant l'adoption et le maintien d'un mode de vie sain et actif, seront aussi accessibles dans les services à la carte.

Les aires communes spacieuses et les nombreuses installations de qualité prévues, telles que la piscine, la terrasse extérieure et la salle d'entraînement, pourront aisément satisfaire le besoin de demeurer actif tant sur le plan social que physique. Les locataires auront donc toute la latitude de moduler leurs journées selon leurs envies du moment.

La technologie au service des résidents

Tous les appartements des complexes Liva seront intelligents et connectés, c'est-à-dire qu'il sera possible de régler l'éclairage et la température à distance, et de réserver des services à la carte. Les appartements feront également appel à la technologie la plus récente afin de maximiser la sécurité et le maintien de la bonne santé des résidents (détection de chutes, rappel pour prise de médicaments, etc.). L'utilisation de ces fonctionnalités pourra s'effectuer de façon très intuitive au moyen d'une tablette présente en permanence dans l'appartement ou d'une application dédiée à même le téléphone mobile.

Le premier complexe Liva ouvrira ses portes à Mirabel et accueillera ses premiers résidents d'ici la fin de l'année 2022. Il est possible de réserver son appartement dès maintenant, alors que le bureau des locations, situé au Premium Outlets Montréal de Mirabel, a ouvert ses portes le 30 mai. Au cours des prochaines années, Groupe Sélection prévoit construire près d'une dizaine de complexes Liva, à commencer par des projets à Rimouski, Chambly et Terrebonne, au sein du plan d'ensemble District Union.

Citations

« Avec Liva, Groupe Sélection bonifie son offre de solutions innovantes de haute qualité et développées au Québec qui contribuent au bien-être et à la qualité de vie de nos résidents et résidentes. Liva vient combler un secteur de marché en forte croissance qui répond de façon directe au besoin de plus en plus marqué des jeunes retraités de vivre dans un cadre où ils peuvent pleinement profiter de leur autonomie. Groupe Sélection devient le tout premier groupe en Amérique du Nord à proposer une solution d'appartements intelligents aussi intégrée et ludique à sa clientèle, axée sur la prévention. »

- Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

« Liva proposera à ses locataires des appartements modernes et des espaces aérés répondant aux besoins d'une clientèle autonome qui souhaite entamer sa retraite ou préretraite au sein d'une communauté active. Le lancement de Liva repose sur plusieurs études de marché qui témoigne de l'évolution de l'immobilier résidentiel pour retraités dans le temps. Avec sa nouvelle offre d'appartements connectés, Groupe Sélection démontre sa volonté de prolonger l'autonomie et les années actives des retraités, et de maintenir son statut de chef de file dans le domaine de l'immobilier multirésidentiel et intergénérationnel. »

- Éric Vincent, Premier Vice-Président et Chef de l'Exploitation, Groupe Sélection

Pour plus d'informations, visitez le site web de Liva.

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un chef de file et une référence internationale dans la création de milieux de vie intergénérationnels. Guidé par le bien-être de ses résidents, Groupe Sélection utilise sa plateforme immobilière comme fer de lance pour investir dans des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens et de créer des projets résidentiels avant-gardistes. Avec sa vision intergénérationnelle et sa structure intégrée verticalement unique, Groupe Sélection poursuit son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. En plus de connaître une croissance fulgurante depuis les dernières années, Groupe Sélection a réussi à maintenir un taux de satisfaction de sa clientèle de 95% année après année grâce à l'engagement de près de 5?000?employés dévoués à travers le Québec. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Pour en savoir davantage, visitez le www.groupeselection.com.

