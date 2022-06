Brightcove nomme David Beck au poste de directeur de la stratégie et du développement d'entreprise





Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), la plateforme leader de diffusion vidéo, de monétisation et de communication intelligentes, a annoncé aujourd'hui le recrutement d'un dirigeant clé. David Beck rejoindra Brightcove en tant que premier directeur de la stratégie et du développement d'entreprise. Il dirigera la stratégie, le développement commercial et le développement d'entreprise de l'entreprise.

Travaillant en étroite collaboration avec le CEO récemment nommé, Marc DeBevoise, M. Beck se concentrera sur le développement de stratégies destinées à améliorer les offres actuelles et à créer des opportunités permettant de développer les activités existantes de Brightcove. Il aura également pour mission de permettre à Brightcove de se développer sur de nouveaux marchés et dans de nouveaux secteurs d'activité grâce à sa plateforme logicielle leader sur le marché.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre équipe de direction avec la nomination de David Beck au poste de Directeur de la stratégie et du développement de l'entreprise. David est un stratège et un opérateur exceptionnel, doté d'une grande expérience dans le secteur et d'un palmarès reconnu en termes d'élaboration de stratégies et d'initiatives innovantes pour des entreprises et des marques de classe mondiale », a déclaré Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. « Je suis vraiment content de pouvoir travailler avec David sachant qu'il nous aidera à concrétiser notre vision et à cristalliser notre stratégie de croissance continue ».

M. Beck apporte 20 ans d'expérience en matière de stratégie, de processus opérationnels et de développement commercial pour des marques numériques d'élite. Il a récemment occupé le poste de vice-président exécutif, responsable de la stratégie de contenu et des activités commerciales chez AMC. Dans cette entreprise, M. Beck a occupé le poste de directeur de la stratégie en ayant pour mission d'accélérer la transformation du modèle commercial de streaming d'AMC, notamment ses services intégrés Linear, SVOD (AMC+) et AVOD/FAST ainsi que ses partenariats pour la distribution B2B et DTC. Il a également dirigé la modernisation de ses activités essentielles au sein d'AMC, BBC America, Sundance TV, IFC et WE TV. Avant de travailler pour AMC, David a occupé le poste de vice-président exécutif de la stratégie et des activités d'entreprise chez WarnerMedia, ainsi que le poste de directeur de la stratégie de TNT et TBS. Il est également cofondateur de la société de conseil et d'investissement BRAVE Ventures, acquise par Turner (actuellement Warner Bros. Discovery).

« Brightcove est un innovateur et un pionnier dans la sphère des communications vidéo, et je suis à la fois stimulé et honoré de rejoindre l'entreprise à un moment aussi passionnant », a déclaré M. Beck. « Avec un nouveau CEO qui élabore une vision ciblée, met en place une équipe fantastique, enthousiaste et prête à agir, et une plateforme technologique de premier ordre sur laquelle s'appuyer, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de saisir les opportunités qui s'offrent à nous ».

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde permettant d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs audiences, où qu'elles se trouvent et quels que soient les appareils sur lesquels elles consomment du contenu. Dans plus de 80 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises une vente plus efficace auprès de sa clientèle, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Récompensée par deux Emmy® Awards pour notre innovation dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, avec un temps de fonctionnement toujours au top dans le secteur et une évolutivité inégalée, nous faisons sans cesse reculer les limites du possible pour la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

