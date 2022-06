Akur8 noue un partenariat avec Duck Creek Technologies pour proposer aux assureurs IARD des solutions de tarification entièrement intégrées





Akur8, la solution de tarification assurantielle de nouvelle génération reposant sur une intelligence artificielle transparente, annonce un partenariat avec Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT), chef de file du SaaS pour le secteur de l'assurance, dans l'optique d'offrir aux assureurs IARD une plateforme SaaS entièrement intégrée qui rationalise et automatise le processus de tarification, depuis la saisie des données jusqu'à la mise en production.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l'explicabilité des modèles est en effet l'une des clés de la solution d'Akur8, combinée à d'excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

"Akur8 est fière de ce partenariat avec Duck Creek Technologies, une des plus grandes plateformes de technologies assurantielles IARD au monde, et nous sommes ravis que notre intégration soit accessible à nos clients communs via Duck Creek Content Exchange. Notre solution de modélisation tarifaire est le complément technologique parfait pour la suite Duck Creek, et plus particulièrement pour Duck Creek Rating, un moteur qui modernise le processus de tarification des assureurs et génère une importante valeur ajoutée pour les assureurs IARD recherchant une solution entièrement intégrée, capable de soutenir leur transformation numérique. Ce partenariat change la donne pour le secteur assurantiel IARD", déclare Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Nous sommes ravis de faire équipe avec Duck Creek dans l'optique de fournir une performance synergique à de nombreux assureurs IARD dans le monde, qui pourront désormais optimiser leurs capacités de tarification grâce à la plateforme pionnière de Duck Creek. L'assistant d'intégration d'Akur8 permet aux utilisateurs d'extraire les facteurs et coefficients tarifaires générés par la plateforme de tarification assurantielle automatisée d'Akur8, et de les importer directement dans Duck Creek Rating. Ce processus direct d'extraction/importation renforce la sécurité, réduit les risques d'erreurs, et garantit une expérience utilisateur optimale, depuis la modélisation actuarielle technique jusqu'à la production", ajoute Guillaume Beraud, fondateur et Chief Actuary d'Akur8.

"Les algorithmes de Machine Learning d'Akur8 automatisent la modélisation tarifaire et produisent des modèles transparents facilement explicables et vérifiables. Ensemble, la solution de tarification intégrée d'Akur8, Duck Creek Policy et Duck Creek Rating fournissent une solution end-to-end permettant aux assureurs d'accélérer leur mise sur le marché en élaborant et déployant plus rapidement leur tarification", déclare Andy Yohn, Vice President of Product Development à Duck Creek Technologies.

"Akur8 a posé de solides bases d'avenir pour la modélisation tarifaire, et l'attention qu'ils portent à la transparence et au contrôle permet aux assureurs de tirer parti de la puissance du Machine Learning appliqué à la gestion des tarifs, sans aucun des problèmes de dislocation qui se présentent avec des algorithmes de type boîte noire. En parallèle, les capacités d'automatisation d'Akur8 accélèrent la précision, sans la compromettre. Grâce à ce partenariat avec Duck Creek, Akur8 aidera un plus grand nombre d'assureurs à raccourcir leurs délais de commercialisation, tout en ayant confiance dans la puissance prédictive de leurs modèles et la sûreté de leurs décisions. Nous sommes ravis d'unir nos forces", conclut Robert Fletcher, Head of Global Solution Partnerships à Duck Creek Technologies.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.

Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %.

Akur8 compte déjà plus de 45 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT) est un chef de file des solutions destinées aux assureurs IARD. Via Duck Creek OnDemand, la solution SaaS pour entreprise de Duck Creek, les assureurs peuvent gérer l'incertitude et saisir les opportunités de marché plus rapidement que leurs concurrents. Riches en fonctionnalités, les solutions de Duck Creek sont disponibles séparément ou intégrées dans une suite complète, et sont toutes disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour de plus amples renseignements, visitez www.duckcreek.com.

