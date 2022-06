Avis aux Médias - Le programme Héros de chez nous de Parcs Canada honore Capitaine de vaisseau (à la retraite) William H. Wilson, O.M.M, CStJ, AOE, M.S.M, CD et feu Paris K. Sahlen, CD

Une cérémonie de Parcs Canada est organisée pour rendre hommage à William H. Wilson et à feu Paris Kemp Sahlen en tant que héros de chez nous pour leurs réalisations et contributions exceptionnelles au cours de la Seconde Guerre mondiale et dans la...

Trailways of New York, une entreprise familiale, annonce aujourd'hui la fin d'un partenariat de près de 25 ans avec Greyhound Bus Lines. Le partenariat, évalué à plus de 50 millions de dollars de revenus annuels, a commencé en 1998 et plaçait les...