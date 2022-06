Lancement de la campagne nationale du mois Blitz contre la faim de Purolator





Purolator versera une somme égale aux dons recueillis pour le programme Blitz contre la faim durant le mois de juin

TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - Le mois Blitz contre la faimMD de Purolator, qui commence aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 30 juin 2022, est une initiative qui aide à sensibiliser les gens au problème de l'insécurité alimentaire et à recueillir des dons d'aliments et d'argent pour soutenir les banques alimentaires du Canada. Durant cette campagne d'un mois, Purolator versera un don de contrepartie jusqu'à concurrence de 50 000 $ dans le cadre de son programme Blitz contre la faim.

L'an dernier, les banques alimentaires canadiennes ont reçu en moyenne 1,3 million de visites par mois, et plus du tiers des utilisateurs étaient des enfants, selon le rapport de 2021 de Banques alimentaires Canada. Il s'agit d'une augmentation de 20 % du nombre de visites par rapport à 2019, avant la pandémie.

« La faim est une préoccupation croissante pour de nombreux Canadiens, car les banques alimentaires du Canada ont enregistré une hausse du nombre de visites au cours des dernières années, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Nos employés, nos partenaires, nos agents et nos clients se consacrent à la lutte contre la faim au Canada depuis près de 20 ans, et le mois Blitz contre la faim de Purolator est un programme d'un mois visant à soutenir les personnes dans le besoin dans nos collectivités. »

Comment soutenir le mois Blitz contre la faim de Purolator :

Faites un don en ligne au programme Blitz contre la faimMD de Purolator ici, pour soutenir Banques alimentaires Canada . Purolator versera un don de contrepartie allant jusqu'à 50 000 $ pour tous les dons effectués en juin. Faites un don d'aliments ou d'argent à un centre d'expédition de Purolator.

Les employés de Purolator font également leur part pour combattre la faim en organisant des campagnes de sacs rouges et d'autres collectes de fonds dans le cadre du programme Blitz contre la faim en juin afin de recueillir des aliments et des fonds pour les banques alimentaires de leurs collectivités.

La campagne de sacs rouges de Purolator a commencé en 2018 afin d'élargir le programme Blitz contre la faim et de recueillir davantage de dons d'aliments. Les volontaires du programme Blitz contre la faim distribuent des sacs rouges réutilisables dans leurs collectivités, ramassent les sacs remplis de denrées non périssables et livrent leur contenu à des banques alimentaires locales. Consultez le site Web et les médias sociaux de Purolator pour obtenir une liste des prochaines initiatives liées aux sacs rouges ou pour découvrir comment organiser une collecte d'aliments au moyen de sacs rouges dans votre collectivité.

À propos du Blitz contre la faimMD de Purolator

L'an dernier, les banques alimentaires canadiennes ont été visitées en moyenne 1,3 million de fois par mois, selon le rapport de 2021 de Banques alimentaires Canada. Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les collectivités qu'elle sert, Purolator travaille en étroite collaboration avec ses employés, ses partenaires, ses agents, ses clients et les banques alimentaires du Canada pour recueillir des dons et pour aider à sensibiliser les gens au problème de l'insécurité alimentaire au pays. Depuis son lancement en 2003, le programme Blitz contre la faimMD de Purolator a permis d'offrir plus de 18 millions de livres d'aliments à des banques alimentaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site blitzcontrelafaimdepurolator.com.

