PUMA classée marque la plus durable dans l'indice de durabilité Business of Fashion 2022





L'entreprise d'articles de sport PUMA est la marque la plus durable du secteur selon le dernier classement de la publication Business of Fashion, qui a classé les 30 plus grandes entreprises du secteur de la mode.

Business of Fashion a noté que PUMA a obtenu les meilleurs scores pour l'eau et les produits chimiques, les droits des travailleurs et la transparence, tout en améliorant fortement son score d'émissions par rapport à l'année dernière. Dans l'ensemble, PUMA a obtenu 49 points sur 100, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur (28).

« Nous nous réjouissons de cette reconnaissance dans l'indice de durabilité Business of Fashion 2022 et nous considérerons notre position de leader comme un encouragement à franchir la prochaine étape de notre parcours de durabilité », a déclaré Bjørn Gulden, PDG de PUMA. « Nous sommes d'accord avec les conclusions selon lesquelles il reste beaucoup à faire que notre secteur atteigne l'objectif de l'accord de Paris sur le changement climatique ainsi qu'avec les objectifs de développement durable des Nations unies. »

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable Forever Better, PUMA a annoncé plus tôt cette année qu'elle avait réduit ses émissions de carbone entre 2017 et 2021, tant pour ses propres activités (-88 %) que pour sa chaîne d'approvisionnement (-12 %), malgré une forte croissance des ventes au cours de la même période.

PUMA a atteint cette réduction en achetant de l'électricité 100 % renouvelable grâce à des tarifs d'électricité renouvelable et des certificats d'attributs d'énergie renouvelable, en faisant passer le parc automobile de l'entreprise à des moteurs électriques, en utilisant des matériaux plus durables et en mettant en oeuvre des améliorations de l'efficacité au niveau des usines.

Dans un souci de transparence de sa chaîne d'approvisionnement, PUMA a publié la liste complète de ses fournisseurs de niveau 1, ainsi que les fournisseurs les plus importants de niveau 2 et certains fournisseurs de niveau 3.

Dans le domaine de l'eau et des produits chimiques, PUMA a publié des tests d'eaux usées pour ses fournisseurs avec traitement par voie humide et a montré une meilleure conformité aux normes de l'industrie des eaux usées telles que la directive sur la qualité des eaux usées de la ZDHC.

Pour améliorer les droits des travailleurs dans sa chaîne d'approvisionnement, un sujet sur lequel la société s'est engagée pour la première fois dans son code de conduite en 1993, PUMA collabore avec la Fair Labor Association et le programme Better Work de l'OIT. PUMA collecte et publie les données salariales et d'autres indicateurs de performance sociale dans son rapport annuel.

PUMA est l'une des principales marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait sans relâche progresser le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des designers et des marques de renom pour introduire des influences sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

