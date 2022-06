WASSERMAN ACQUIERT ESPORTIF; LANCEMENT DU TOUT PREMIER DÉPARTEMENT RUGBY: 'WASSERMAN RUGBY'





Wasserman, leader mondial de la représentation de talents, étend son activité

LOS ANGELES, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- L'agence internationale Wasserman, spécialisée dans le sport, la musique et le divertissement, fait l'acquisition d'Esportif et lance sa toute première division rugby, renommée dès ce jour "Wasserman Rugby", a annoncé aujourd'hui le Directeur des Opérations et Vice-Président Exécutif Fahri Ecvet. Esportif, désormais Wasserman Rugby, considérée comme la référence mondiale dans son sport, continuera à mettre au service de ses talents, connaissances et innovations dans le but de maximiser leur potentiel, tout en conjuguant leurs ambitions professionnelles et personnelles.

Ryan Constable, Craig Innes, Rhys Parsons, Duncan Sandlant, Bruce Sharrock, et Mark Spoors ainsi que plus de 40 collaborateurs, agents et fonctions supports, rejoignent Wasserman, avec effet immédiat.

Wasserman rugby continuera d'opérer à l'échelle mondiale, s'étendant du Royaume-Uni à la Nouvelle Zélande, en passant par l'Irlande, la France, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine, l'Italie ou encore le Japon et maintiendra son engagement dans toutes les régions du Monde où le rugby se développe. Parmi les noms les plus notoires représentés par l'agence, on peut citer des joueurs et entraîneurs comme Tadgh Furlong, Ellis Genge, Alun Wyn Jones, Richie Mo'unga, Gregor Townsend, Roger Tuisava-Sheck et Taniela Tupou.

« Le lancement de Wasserman Rugby est une nouvelle étape clé dans la croissance stratégique internationale de Wasserman, qui est en marche depuis près de 20 ans », d'après M. Ecvet. « Wasserman Rugby offre ce que nous sommes convaincus être le meilleur service aux joueurs de rugby professionnels, et c'est tout à l'honneur de ce que Ryan, Craig, Rhys, Duncan, Bruce, Mark ainsi que leurs équipes ont bâti au cours de la dernière décennie et plus. Leur travail est reconnu et respecté, nous sommes persuadés que leur approche du monde du sport et du divertissement, qui correspond à la culture de Wasserman, viendra compléter notre savoir-faire entant que leader dans la gestion de talent »

Les Vice-Présidents et Directeurs Généraux, Constable, Innes, Parsons, Sandlant, Sharrock et Spoors déclarent : « Nous sommes très heureux de développer notre département rugby en rejoignant l'équipe de Wasserman. Ce rachat est énorme pour nous et offre des perspectives d'évolution dans le monde du rugby professionnel. Cela va nous permettre d'accélérer notre capacité à proposer a nos clients bien plus qu'une offre holistique et renforcera nos pratiques existantes et élargira notre expertise aux clients actuels et futurs. Nous sommes enchantés des perspectives d'exposition que cela offrira à nos joueurs de rugby aux côtés d'athlètes et artistes superstars internationales de Wasserman sur la scène mondiale. »

Cette avancée étend la présence de Wasserman dans plus de 30 régions, accentuant son empreinte à travers le monde et renforçant Wasserman comme étant la plus complète de toutes les agences de sport, de musique et de divertissement.

Tout au long de ses 20 ans d'histoire, Wasserman a volontairement et stratégiquement développé sa présence internationale par le biais d'acquisitions ciblées et d'une croissance organique. Elle s'est imposée comme l'une des références mondiales dans le domaine de la gestion de talents sportifs et musicaux ainsi que dans le conseil aux marques.

À propos de Wasserman

Wasserman accompagne les plus iconiques figures sportives, artistes musicaux et marques dans leurs projets sportifs, dans le divertissement et dans la culture. Notre objectif est d'accompagner et de faire progresser les marques, les entreprises et les carrières, en permettant à nos clients de créer de la culture et d'impacter leur audience.

La gestion des talents d'élite de Wasserman englobe des athlètes, des diffuseurs, des entraîneurs, des dirigeants sportifs et des leaders d'opinions qui jouent un rôle essentiel dans tous les grands sports de ce monde, couvrant les six continents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828229/Wasserman_Rugby.jpg

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 04:00 et diffusé par :