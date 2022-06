Veronika Mazour-Mestrallet prend la direction d'eXo Platform, l'éditeur open-source français de solutions intranet et digital workplace





eXo Platform, l'éditeur open-source français de solutions intranet et digital workplace, annonce la nomination de Veronika Mazour-Mestrallet au poste de présidente directrice générale.

Cette dernière a déclaré : « je remercie le Conseil d'administration pour leur confiance. En tant que directrice financière puis directrice des opérations pour eXo, j'ai pu appréhender les enjeux de sécurité, de souveraineté et d'engagement collaborateur auxquels la digital workplace et notre société doivent faire face.

Notre ambition est de proposer une véritable alternative européenne à la digital workplace O365 ou Google Workspace, en permettant à nos clients de fonctionner de manière hybride ou pleinement indépendante et de faciliter leur parcours de transition. La nouvelle version d'eXo qui offre une expérience collaborative optimale et unifiée, associée à des équipes engagées et performantes vont nous permettre d'accélérer le développement sur les marchés français et européen ».

Cofondatrice d'eXo, Veronika a occupé les postes de directrice financière de 2009 à 2014 puis de directrice des opérations. Diplômée de Polytechnique, des Mines et de Sciences Po Paris, Veronika a débuté sa carrière chez Goldman Sachs comme analyste Private Equity. Elle a ensuite intégré l'inspection générale du groupe BNP Paribas puis le bureau parisien du BCG (The Boston Consulting Group). En 2009, elle a rejoint eXo à plein temps en tant que directrice financière et a occupé ce même poste pour la spin-off Codenvy de 2012 à 2015.

Benjamin Mestrallet, également cofondateur d'eXo, laisse sa place de CEO pour se lancer dans une nouvelle aventure en lien avec le web 3. Benjamin Mestrallet garde néanmoins un pied chez eXo puisqu'il reste président du Conseil d'Administration.

A propos d'eXo Platform

Editeur français de logiciels depuis près de 20 ans, eXo Platform est un spécialiste des solutions de digital workplace. eXo accompagne ses clients dans leur transformation digitale en leur offrant une digital workplace complète et souveraine, centrée sur l'expérience et l'engagement collaborateur.

eXo Platform compte plus d'un million d'utilisateurs et des clients des secteurs public et privé en France et à l'international : l'Elysée, le Ministère des Affaires Etrangères, la Gendarmerie Nationale, COVEA, le Département de Défense américain ou l'OTAN

