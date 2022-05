BIOTECanada annonce l'ajout d'administrateurs au conseil d'administration





À la suite de l'assemblée générale annuelle de BIOTECanada, le conseil d'administration annonce l'élection de trois administrateurs supplémentaires au conseil. Les nouveaux administrateurs comprennent :

Colleen Coxson , directrice nationale, Alnylam Pharmaceuticals

Rhonda Pacheco , présidente et directrice générale, Eli Lilly Canada

Nancy Pei, associée, Smart & Biggar

« Au nom de l'équipe de BIOTECanada et des sociétés membres, je remercie les administrateurs sortants John Norman (associé Gowling WLG Canada LLP) et Shermaine Tilley, associée directrice (CTI Life Sciences Fund) pour leur temps et leur engagement envers l'Association, » a commenté Andrew Casey Président et chef de la direction de BIOTECanada. « L'écosystème biotechnologique du Canada repose sur une réputation de recherche scientifique solide et comprend un mélange diversifié d'entreprises en démarrage, d'universités, d'incubateurs/accélérateurs, de centres de recherche, d'investisseurs et de sociétés pharmaceutiques/biotechnologiques multinationales. J'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration alors que nous poursuivons notre quête pour développer le secteur des sciences de la vie et la capacité de biofabrication du Canada, notamment en attirant des investissements et des talents dans le secteur.

Le conseil d'administration de BIOTECanada 2022-2023

Gordon McCauley , président et chef de la direction, adMare BioInnovations (président)

Roberto Bellini , président et chef de la direction, Bellus Health (vice président)

Oliver Technow , CEO, BioVectra Inc. (trésorier)

Andrew Casey président et chef de la direction, BIOTECanada (secrétaire)

Norma Biln , chef de la direction, Augurex

Neal Carter, président & fondateur, Okanagan Specialty Fruits

Andrew Haigh , président et chef de la direction, Adapsyn Bioscience

Alok Kanti , directeur général, Bayer Canada

Melissa Koomey , vice président & directeur génerale, Gilead Sciences Canada

A.J. (Sandy) Marshall , Chairman, Bioindustrial Innovation Canada

Paul Petrelli , directeur général, Jazz Pharmaceuticals

Tracey Ramsay , vice président et directeur génerale, AbbVie Canada

Sanj Singh , président et chef de la direction, Temple Therapeutics B.V.

Jamie Stiff , directeur géneral, Genesys Capital

Ali Tehrani, associé, Amplitude Ventures

