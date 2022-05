Go Global Retail et Janie et Jack acquièrent Brums Milano, une marque de mode haut de gamme pour enfants de Preca Brummel SpA





L'acquisition est le dernier investissement stratégique de Go Global

LOS ANGELES, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Go Global Retail a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Brums Milano , un leader de la mode enfantine haut de gamme avec plus de 150 magasins d'entreprise et franchisés en Italie, ainsi qu'une forte présence en ligne, proposant des vêtements, des chaussures et des accessoires. Brums est également vendu à La Rinascente et via 300 points de vente en gros indépendants à travers l'Italie.

Fondée en 1951, Preca Brummel SpA est une entreprise italienne de vêtements pour enfants bien connue. Basée à Varèse, en Italie, la société conçoit, commercialise et distribue des vêtements et accessoires pour enfants sous les bannières Brums et MEK.

Brums est une marque italienne classique qui a créé des souvenirs durables pour des générations de clients. L'accent est mis sur des tissus raffinés avec des designs épurés et des détails raffinés dans des tailles allant du nouveau-né à l'adolescent.

Brums Milano continuera d'être basé dans le Grand Milan. Go Global investira dans les capacités numériques de Brum, notamment l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive. En tant que marque de portefeuille sur la plateforme Janie et Jack, Brums Milano se concentrera initialement sur ses principaux clients en Italie, avec leur approche moderne de la mode enfantine et un engagement envers le développement et la conception de produits durables.

Go Global a précédemment acquis Janie et Jack de Gap Inc. en avril 2021. Janie and Jack possède plus de 110 magasins de détail aux États-Unis, un magasin phare en ligne robuste et est également vendu à Saks Fifth Avenue et dans d'autres points de vente en gros indépendants de premier plan à travers les États-Unis.

Dans cette acquisition, Go Global tirera parti des synergies de back-office pour la technologie, le commerce électronique, le marketing numérique, l'approvisionnement et la collaboration des matières premières pour les deux sociétés, créant ainsi une plateforme mondiale de vêtements pour enfants haut de gamme.

« Nous sommes ravis de notre premier investissement en Europe », a déclaré Jeff Streader, fondateur et associé directeur de Go Global. « Nous exécuterons le même guide que nous avons déployé chez Janie et Jack en réinitialisant le modèle opérationnel et en investissant dans les capacités numériques de l'entreprise. » La portée internationale de Go Global ouvrira de nouveaux marchés pour Brums Milano aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Deborah Gargiulo, associée et directrice financière du groupe Go Global a ajouté : « Notre équipe de spécialistes expérimentés du commerce de détail et des marques viendra compléter l'équipe existante et expérimentée dans les domaines de la stratégie numérique, du développement commercial international, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations mondiales. La croissance est notre objectif ultime. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Brums Milano dans la famille », a déclaré Linda Heasley, PDG de Janie and Jack. « C'est une opportunité passionnante pour Go Global, Brums et pour Janie and Jack, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'étendre nos marques à l'échelle mondiale. Je crois que nous allons construire un avenir radieux ensemble. »

À propos de Go Global Retail

Fondée en 2016, Go Global Retail est une plateforme d'investissement axée sur l'acquisition de marques dans le secteur de la consommation. L'entreprise investit des capitaux appropriés pour transformer et développer des marques qui n'ont pas pu réaliser leur potentiel numérique ou mondial. Les partenaires de Go Global sont des responsables de l'investissement, du commerce de détail et des opérations qui travaillent ensemble pour créer une approche holistique pour développer de grandes marques grâce à la transformation numérique dans le monde en constante évolution du commerce de détail mondial. Pour plus d'informations, visitez www.goglobalretail.com

À propos de Janie & Jack

Janie and Jack est une marque de vêtements pour enfants haut de gamme basée à San Francisco, en Californie. L'entreprise fonctionne comme une maison de design, développant des collections saisonnières avec des touches modernes sur la mode classique. Janie and Jack sont connus pour leurs moments en famille, leurs détails bien pensés et leurs cadeaux mémorables. Les magasins Janie et Jack sont aux États-Unis pour les vêtements pour enfants du nouveau-né à la taille 6 et janieandjack.com jusqu'à la taille 16. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.janieandjack.com/

À propos de Brums Milano

Brums Milano a été fondée en 1951 à Varese, en Italie. La marque est un leader historique de la mode enfant haut de gamme proposée dans plus de 450 points de vente à travers l'Italie. L'entreprise conçoit, commercialise et distribue des vêtements et accessoires pour enfants sous les bannières Brums et MEK. https://www.brums.com/it/

