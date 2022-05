Le Rensselaer Polytechnic Institute et l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai annoncent la création d'un centre conjoint pour l'ingénierie et la médecine de précision





NEW YORK, 31 mai 2022 /CNW/ - Le Rensselaer Polytechnic Institute et l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai ont récemment annoncé la création du Center for Engineering and Precision Medicine (CEPM), l'un des premiers centres du pays à établir un lien entre l'ingénierie et les sciences de l'ingénieur et la médecine. Cette entreprise s'appuiera sur des découvertes communes en matière de recherche fondamentale, explorera des innovations thérapeutiques uniques dans les domaines du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la dégénérescence des tissus et des maladies infectieuses, formera une nouvelle génération de leaders biomédicaux et développera de nouvelles technologies et de nouveaux processus qui amélioreront les résultats pour les patients de manière inédite. Le CEPM représente une évolution dans le partenariat réussi entre Mount Sinai et RPI.

Le centre, situé au 619 West 54th Street à Manhattan, favorisera les avancées dans les domaines suivants : dispositifs et diagnostics au point de service et au point d'utilisation ; plateformes microphysiologiques pour la découverte et le diagnostic ; chirurgie robotisée ; imagerie biomédicale ; biofabrication de produits thérapeutiques ; intelligence artificielle et apprentissage automatique appliqués aux données biomédicales. Ces avancées en matière d'ingénierie amélioreront la qualité de vie des patients en mettant en synergie les compétences de pointe en matière de recherche et d'éducation au carrefour de l'ingénierie et de la médecine.

« Ce partenariat transformateur entre Rensselaer et Icahn Mount Sinai reconnaît que l'ingénierie et les sciences de l'ingénieur sont fondamentales pour la compréhension des phénomènes biomédicaux et sont essentielles au développement de la prochaine génération de diagnostics et de thérapies de précision, à la santé et au bien-être de l'homme, ainsi qu'à la formation de chercheurs et de médecins de pointe, a déclaré Shirley Ann Jackson, PhD , présidente du Rensselaer Polytechnic Institute. La recherche innovatrice est un fondement de Rensselaer, car nos étudiants, nos professeurs et nos diplômés continuent de changer le monde grâce aux progrès scientifiques et technologiques. Ce centre continuera d'alimenter les découvertes médicales et scientifiques qui ont un impact sur la vie des gens dans le monde entier. »

« Qu'il s'agisse de systèmes d'imagerie biomédicale extrêmement sensibles et précis ou de la découverte de nouveaux médicaments cibles, les principales inventions qui ont façonné la médecine moderne sont nées d'une collaboration étroite entre ingénieurs et cliniciens », a déclaré Dennis S. Charney, MD , Anne et Joel Ehrenkranz, doyen de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai et président des affaires académiques du Mount Sinai Health System. « Le CEPM présente un nouveau paradigme audacieux pour la poursuite de cette collaboration qui, nous en sommes convaincus, donnera lieu à des avancées sans précédent dans les domaines de la science, de la médecine et de la santé humaine. En outre, le programme de doctorat nous permettra d'attirer et d'outiller une nouvelle génération de chercheurs dotés des compétences interdisciplinaires en ingénierie et en clinique nécessaires pour mener des recherches plus novatrices et plus marquantes. »

