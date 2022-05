ÉPI innovants et recyclage de masques : Medicom s'associe à Vitacore de la Colombie-Britannique pour aider à transformer l'industrie





POINTE-CLAIRE, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants et distributeurs d'équipement de protection individuelle (ÉPI) au monde, est heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec Vitacore Industries inc. (« Vitacore »), une société de la Colombie-Britannique qui fabrique des masques chirurgicaux et des respirateurs. Ce partenariat englobera la fabrication et la distribution des respirateurs Vitacore sur de nouveaux marchés, tels que les États-Unis, ainsi que la collaboration à un programme innovant de recyclage des ÉPI développé par Vitacore.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce nouveau partenariat stratégique qui tire parti de l'expérience et de l'expertise combinées de nos deux entreprises afin d'offrir une solution complète en matière d'ÉPI. La force de Vitacore en matière de développement de produits et de R&D viendra compléter nos capacités en matière de fabrication et d'opérations commerciales. Toute l'équipe de Medicom se réjouit de la collaboration avec Vitacore afin de pouvoir continuer à apporter des solutions innovantes à nos clients et aider à réduire l'empreinte carbone grâce à un programme de recyclage unique, » a commenté Ronald Reuben, fondateur et PDG de Medicom.

« Nous sommes ravis de travailler avec Medicom pour continuer à offrir aux Canadiens des masques et des respirateurs de la plus haute qualité, » a déclaré Mikhail Moore, président de Vitacore. « Vitacore est investie dans la stimulation de l'innovation canadienne en tant que l'un des meilleurs fabricants de respirateurs médicaux au monde. Nous sommes impatients de collaborer avec Medicom pour étendre la portée de notre ÉPI et de notre programme de recyclage, le premier du genre. »

Apporter des solutions meilleures, fiables et durables aux défis des soins de santé du Canada

Medicom et Vitacore représentent les deux seules entreprises basées au Canada qui ont reçu l'approbation du National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) pour leurs respirateurs N95. De plus, Medicom et Vitacore ont été parmi les premiers fabricants canadiens à recevoir l'autorisation de Santé Canada et la certification de l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour leurs respirateurs N95 respectifs.

Ce partenariat renforce la proéminence du Canada en tant que centre de fabrication d'ÉPI de premier plan. Il offrira également la résilience indispensable de la chaîne d'approvisionnement et une meilleure préparation aux pandémies pour le système de santé canadien et pour l'Amérique du Nord dans son ensemble.

En outre, les deux entreprises s'engagent à atténuer l'impact des ÉPI sur l'environnement et collaborent pour commercialiser et étendre le programme de recyclage et les technologies développées par Vitacore. L'année dernière, Vitacore a mis en oeuvre son programme de recyclage innovant dans quatre hôpitaux canadiens, récupérant l'équivalent de plus de neuf millions de masques et de respirateurs. Le matériau converti a été utilisé pour le renforcement du béton et d'autres produits de construction.

Alors qu'on estime que 63 000 tonnes d'équipements de protection individuelle finiront dans les sites d'enfouissement canadiens d'ici la fin de l'année, ce programme s'aligne sur l'ambition de Medicom de limiter l'impact environnemental de ses dispositifs médicaux et de ses installations de fabrication.

À propos du groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021 et 2022.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos de Vitacore Industries inc.

Vitacore est le premier fabricant canadien de N95 autorisé par Santé Canada. Fabriquant localement à Burnaby, en Colombie-Britannique, à partir de matières premières, Vitacore fournit des ÉPI d'une qualité sans compromis et d'un prix équitable, crée des emplois locaux, maintient un approvisionnement régulier et réactif et agit durablement pour l'environnement du Canada.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :