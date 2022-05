Rothmans, Benson & Hedges propose des changements réglementaires visant à faire du Canada le premier pays sans fumée au monde





TORONTO, le 30 mai 2022 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) suggère à Santé Canada de moderniser la principale loi sur le tabac et les produits de vapotage du pays en y apportant des changements qui pourraient faire du Canada le premier pays sans fumée au monde.

RBH a présenté ses recommandations à Santé Canada dans le cadre de la consultation au sujet de la première révision obligatoire de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). RBH croit que l'intégration d'approches pragmatiques de réduction des risques dans la réglementation, comme cela a été fait récemment en Nouvelle-Zélande, pourrait permettre à plus de 10 % des Canadiens qui fument encore d'accélérer l'abandon de la consommation du tabac.

Voici les principales recommandations de RBH.

Empêcher les jeunes de commencer à fumer en mettant en place des règles, des pratiques et des sanctions plus rigoureuses en matière de vérification de l'âge : RBH réclame des règles plus strictes et la mise en application d'un processus de vérification de l'âge pour la livraison et la vente de produits de la nicotine, y compris des sanctions plus sévères pour les détaillants afin d'empêcher la vente aux mineurs.

RBH réclame des règles plus strictes et la mise en application d'un processus de vérification de l'âge pour la livraison et la vente de produits de la nicotine, y compris des sanctions plus sévères pour les détaillants afin d'empêcher la vente aux mineurs. Favoriser des choix éclairés grâce à un accès accru des consommateurs à l'information : Au Canada, les fumeurs adultes doivent être mieux informés des risques que présentent les solutions de rechange sans fumée par rapport à la cigarette et avoir accès à ces solutions afin de prendre de meilleures décisions.

Au Canada, les fumeurs adultes doivent être mieux informés des risques que présentent les solutions de rechange sans fumée par rapport à la cigarette et avoir accès à ces solutions afin de prendre de meilleures décisions. Réglementer différents produits en fonction des risques et préjudices qu'ils présentent : Les produits sans fumée novateurs et reconnus scientifiquement doivent être réglementés différemment des cigarettes, car ils peuvent réduire considérablement la quantité de produits chimiques nocifs par rapport aux cigarettes.

La présentation de RBH sera disponible à la suite de la révision de la législation effectuée par Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au [email protected].

Pour en savoir plus sur la vision de RBH pour un avenir sans fumée, visitez :

https://www.rbhinc.ca/home/what-we-believe (en anglais)

Citation : Jeff Gaulin, directeur, Affaires externes, RBH

Le Canada pourrait devenir le premier pays sans fumée au monde en modernisant la LTPV et en adoptant des politiques de réduction des méfaits du tabac pour aider les fumeurs adultes tout en protégeant farouchement les jeunes.

pourrait devenir le premier pays sans fumée au monde en modernisant la LTPV et en adoptant des politiques de réduction des méfaits du tabac pour aider les fumeurs adultes tout en protégeant farouchement les jeunes. La difficulté, c'est que la réglementation au Canada n'a pas évolué au rythme de l'innovation des technologies sans fumée. Cette révision est l'occasion pour l'industrie de participer aux discussions afin d'aider à atteindre notre objectif commun de créer un avenir sans fumée le plus rapidement possible.

Les quelque 3,9 millions de fumeurs au Canada doivent avoir accès à l'information appropriée sur les solutions de rechange pour prendre des décisions éclairées sur les produits de vapotage et les dispositifs chauffants pour le tabac.

Nous croyons que la réglementation doit également tenir compte du fait que les produits de la nicotine ne sont pas tous pareils. Ces produits doivent être réglementés en fonction des risques qu'ils représentent par rapport au tabagisme pour faciliter la transition vers l'abandon de la cigarette.

Bien que les technologies sans combustion comme les produits de vapotage ou les dispositifs chauffants pour le tabac ne sont pas sans risque et créent une dépendance, de plus en plus de recherches scientifiques dans le monde montrent qu'elles peuvent être beaucoup moins nocives pour les fumeurs adultes que la cigarette.

En modernisant la LTPV, le Canada a l'occasion d'être un chef de file progressiste et de montrer à la planète un modèle pour aider les fumeurs et créer un monde sans cigarettes.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 08:12 et diffusé par :