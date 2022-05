/R A P P E L -- AVIS AUX MÉDIAS : Impromptu de presse concernant le cas du soupçonné criminel de guerre guatémaltèque Jorge Vinicio Sosa Orantes/





OTTAWA, ON, le 29 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le survivant guatémaltèque Ramiro Osorio Cristales, accompagné d'Avocats sans frontières Canada (ASFC), en collaboration avec le Partenariat canadien pour la justice internationale (PCJI), sera présent à Ottawa pour déposer au bureau du ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. David Lametti, une déclaration réclamant la poursuite du criminel de guerre soupçonné Jorge Vinicio Sosa Orantes. M. Sosa Orantes serait impliqué dans le massacre de la famille et du village de M. Osorio Cristales. La déclaration est soutenue par 20 organisations de défense des droits humains.

Le directeur général d'ASFC, Me Pascal Paradis, et M. Osorio Cristales feront de courts commentaires suite au dépôt de la déclaration.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Quand : 30 mai 2022, 13h00, à la sortie extérieure du ministère de la Justice au 275 Sparks Street.

