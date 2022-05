Neso Brands, soutenu par Lenskart, annonce un financement de plus de 100 millions de dollars pour les marques de lunettes et la nomination de Bjorn Bergstrom, cadre de DTC, au poste de PDG





SINGAPOUR, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- La société de lunettes Neso Brands a annoncé un investissement de plus de 100 millions de dollars dans des marques de lunettes. Neso est une initiative de la licorne omnicanale de lunettes Lenskart, qui compte parmi ses investisseurs KKR, Softbank, Alpha Wave Global et Temasek. Neso Brands s'associera et investira dans des marques de lunettes grand public dans le monde entier et développera ces marques en tirant parti des synergies au sein du groupe Lenskart pour accélérer son expansion internationale.

Neso Brands a également annoncé que Bjorn Bergstrom rejoint l'équipe fondatrice en tant que PDG. Bjorn Bergstrom possède une vaste expérience des entreprises de consommation à grande échelle, du capital-risque et du conseil en gestion.

Neso Brands est une entreprise mondiale de lunettes basée à Singapour, fondée en 2022 pour permettre aux marques de vente directe aux consommateurs les plus prometteuses du monde entier de devenir les marques du futur. L'industrie des lunettes a été jusqu'à présent très traditionnelle, avec de grands opérateurs historiques, mais elle est aujourd'hui prête pour une transformation mondiale basée sur la technologie. Avec la montée en flèche de l'adoption générale du commerce électronique et l'arrivée à maturité de technologies telles que la RA et l'IA, le temps est venu pour les marques de lunettes de tirer parti de ces tendances et de conquérir des parts de marché. Neso Brands hébergera ces marques et permettra un déploiement mondial plus rapide en leur donnant accès à des ressources partagées ; notamment la technologie, la chaîne d'approvisionnement, la distribution, le capital et les meilleures pratiques.

Pour mener à bien cette entreprise, Neso Brands a nommé Bjorn Bergstrom comme PDG fondateur. M. Bergstrom est un investisseur et un opérateur direct au consommateur expérimenté, ayant récemment occupé les fonctions de directeur de la croissance et de directeur par intérim des produits et de la technologie pour la marque de mode mondiale NA-KD. Basée en Suède et lancée en 2016, NA-KD s'est étendue à plus de 100 marchés et a atteint un chiffre d'affaires net de plus de 200 millions en seulement cinq ans. Avant cela, l'expérience de Bergstrom comprend le travail en tant qu'investisseur en capital-risque se concentrant sur les startups de croissance en phase initiale, le conseil en gestion ainsi que des rôles opérationnels dans des startups de consommateurs.

Bjorn Bergstrom, PDG de Neso Brands, a déclaré :

« L'industrie des lunettes connaît aujourd'hui une révolution idéale qui la rend prête pour les changements. Les consommateurs ont des exigences de plus en plus élevées en matière d'expérience client, de marque et de choix, mais les acteurs historiques ont été incapables de suivre. En investissant dans les nouvelles marques les plus prometteuses du secteur et en tirant parti de ressources centralisées dans les domaines de la technologie, de la fabrication et de la distribution, Neso Brands bénéficiera d'une position unique pour développer les marques de lunettes du futur. Je suis très impatient de diriger l'entreprise dans cette aventure et de travailler en étroite collaboration avec nos investisseurs et nos partenaires ».

Peyush Bansal, PDG de Lenskart, a déclaré :

« Avec cet investissement dans Neso Brands, nous voulons accélérer notre mission de transformation de la façon dont les gens voient et vivent le monde. Les consommateurs veulent toujours mieux et, alors que la qualité de vie des gens a été améliorée grâce à tous les autres produits de style de vie tels que les chaussures, les vêtements et les accessoires, les lunettes sont toujours les mêmes, sans innovation, juste plus chères. Nous sommes fermement convaincus que les marques de lunettes d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Et Neso est notre initiative de partenariat avec des fondateurs dans le monde entier pour aider à créer les marques de lunettes du futur ».

À PROPOS DE NESO BRANDS

Fondée en 2022, Neso Brands est une entreprise de nouvelle génération dans le secteur des lunettes qui investira dans les marques grand public de demain et les hébergera. En tirant parti des ressources communes en matière d'analyse, de technologie, de chaîne d'approvisionnement et de distribution, un effet de réseau au sein du groupe est créé par chaque nouvelle marque qui le rejoint. Basée à Singapour, Neso Brands a une portée mondiale et se passionne pour l'amélioration de l'expérience client dans le domaine des lunettes pour des millions de personnes dans le monde en s'associant avec les meilleurs entrepreneurs du secteur.

À PROPOS DE LENSKART

Fondé en 2010, Lenskart est le plus grand détaillant omnicanal et fabricant de lunettes haut de gamme et contemporaines d'Asie. Grâce à un système unique de vente par correspondance, Lenskart transforme le secteur des lunettes en proposant des services innovants tels que l'examen et l'essai des lunettes à domicile, l'essayage en 3D et l'adaptation automatique des lentilles. L'entreprise vise à permettre à chaque consommateur d'accéder à des lunettes de haute qualité en éliminant les intermédiaires, en utilisant une technologie robotique de pointe et en incorporant des designs de classe mondiale dans ses produits.

Lenskart sert plus de 10 millions de clients avec une présence dans 235 villes indiennes et à Singapour à travers un réseau de plus de 1000 magasins omnicanaux, et a désormais pénétré les marchés du Moyen-Orient et des États-Unis.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1825813/Bjorn_Bergstrom.jpg

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1825814/Peyush_Bansal.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1825812/Lenskart_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 02:30 et diffusé par :