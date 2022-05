L'aéroport Pearson de Toronto procède à un exercice de simulation d'urgence





L'exercice fait partie des efforts continus de l'aéroport Pearson pour améliorer la protection et la sécurité au sein du plus grand aéroport du Canada

TORONTO, le 28 mai 2022 /CNW/ - (ONTARIO) - Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a effectué son premier exercice de sécurité en personne depuis le début de la pandémie.

L'exercice a réuni environ 300 membres de la communauté aéroportuaire, partenaires et bénévoles jouant le rôle de manifestants, qui ont bloqué une voie d'accès et testé l'intervention en cas d'atteinte à la sécurité. La police régionale de Peel et Transports Canada comptaient parmi les autres participants.

« La sécurité est notre priorité absolue à l'aéroport Pearson de Toronto, et nous voulons toujours nous assurer de l'excellence de nos compétences afin que nous puissions réagir aux situations d'urgence qui peuvent survenir dans l'environnement aéroportuaire, a déclaré Craig Bradbrook, directeur de l'exploitation de la GTAA. Je suis très heureux de la façon dont nos employés et nos partenaires ont réagi dans le cadre de cet exercice, en collaborant pour garantir la protection et la sécurité. Nous avons également appris de nombreuses et précieuses leçons qui peuvent nous servir alors que nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos interventions en cas d'urgence, la sécurité de tout le monde à l'aéroport étant notre priorité. »

La GTAA effectue généralement un exercice à grande échelle et un exercice sur table par année afin de mettre à l'essai les protocoles, les procédures, les communications et la planification en cas de situation d'urgence ou d'incident compromettant la sécurité. En raison de la pandémie de COVID-19, Transports Canada avait accordé une exemption et les exercices d'urgence à grande échelle n'ont pas eu lieu en 2020 et en 2021.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

