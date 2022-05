L'AHF : Tenir la promesse faite au peuple rwandais





L'AIDS Healthcare Foundation (AHF) Rwanda, a renforcé aujourd'hui son engagement à promouvoir l'accès aux services de santé dans le pays grâce à un don octroyé en deux parties au régime d'assurance maladie communautaire (CBHI) du gouvernement. La première partie constituée de 133 866 000 franc rwandais soutiendra le régime d'assurance maladie communautaire pour 10 822 ménages avec 44 622 bénéficiaires, tandis que la deuxième partie de 22 291 00 franc rwandais couvrira le régime d'assurance maladie communautaire dans 1 302 foyers. Le programme du régime d'assurance maladie communautaire, que le gouvernement du Rwanda a lancé en 2005, améliore l'accès aux services de santé et favorise une culture de prévention en allégeant le fardeau financier des frais médicaux pour beaucoup de ménages, en particulier parmi les plus pauvres et les plus vulnérables.

"Cette contribution s'aligne étroitement sur notre mission qui consiste à fournir des médicaments de pointe et de plaidoyer indépendamment de la capacité à payer les frais. Et elle permettra à des milliers de Rwandais, y compris nos clients, d'exercer leur droit à la santé, favorisant ainsi l'équité dans la couverture sanitaire", a déclaré le Dr Lambert Rangira, Directeur du programme national, chez AHF Rwanda. "Notre responsabilité est de défendre les meilleurs moyens les plus rentables pour fournir des soins axés sur le patient, ce qui se traduit par une vie plus saine, plus productive et plus épanouissante pour nos clients", a-t-il ajouté.

Depuis 2006, AHF Rwanda, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et le Centre biomédical du Rwanda, a soutenu considérablement le renforcement des services de santé et leur prestation dans le pays, en particulier dans la réponse au VIH/SIDA. Cela comprend la fourniture de tests de dépistage du VIH, de soins et de traitement, la distribution de préservatifs et les ressources humaines pour la santé dans 29 établissements de santé dans 10 quartiers : Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, Rwamagana, Kayonza, Nyanza, Huye, Musanze, Nyabihu et Rubavu; soutenant plus de 33 000 personnes vivant avec le VIH.

Concernant le plaidoyer, l'organisation a défendu diverses initiatives pour promouvoir l'accès aux soins de santé, telles que la campagne Vaccinate Our World (VOW) pour lutter contre les inégalités en matière de vaccins COVID-19, le Fonds de secours d'urgence COVID-19 et le Fonds de subventions AHF pour renforcer la capacité des organisations communautaires à lutter contre le VIH dans les communautés. En outre, son programme Girls Act encourage le leadership, la confiance et l'éducation chez les jeunes femmes et les filles. Et il est considéré essentiel pour prévenir le VIH, les IST et les grossesses non planifiées. AHF Rwanda est en mesure de réaliser tout cela en travaillant en étroite collaboration avec les organisations de la société civile et le Forum des ONG.

"Au fil des ans, nous avons tenu notre promesse au gouvernement et au peuple rwandais en tant que partenaire essentiel dans la lutte contre le VIH/sida, et nous nous engageons à cette collaboration pour la lutte mondiale contre le sida", a ajouté le Dr Rangira.

À propos d'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

L'AIDS Healthcare Foundation est la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la lutte contre le VIH (sida), elle fournit actuellement des soins et des services médicaux pour plus de 1.6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde dont les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique Latine/Les Caraïbes, l'Asie/Pacifique et l'Europe.

