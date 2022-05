L'Indiana, fenêtre de la collaboration et des investissements internationaux lors du sommet économique mondial





Le gouverneur Holcomb et le secrétaire Chambers accueilleront des chefs d'entreprise et des leaders économiques du monde entier pour leur faire découvrir le domaine de l'innovation en Indiana

INDIANAPOLIS, 27 mai 2022 /CNW/ - L'État de l'Indiana accueillera son premier sommet économique mondial de l'Indiana d'aujourd'hui au 29 mai, accueillant des délégations internationales de plus de deux douzaines de pays, des chefs d'entreprise et des leaders gouvernementaux, et réunissant des leaders d'opinion du monde entier pour discuter des industries, des technologies et des talents de la prochaine génération.

Le gouverneur Eric J. Holcomb prononcera le discours d'ouverture le 26 mai et animera plusieurs panels lors du sommet, qui se déroulera au centre de conférences d'Indianapolis. Plus tôt cette semaine, le gouverneur Holcomb a fait des remarques sur le rôle du gouvernement dans la fabrication augmentée lors d'un panel au Forum économique mondial de Davos. Le gouverneur Holcomb a été invité à prendre la parole à Davos en partie en raison de la série de records de développement économique enregistrés par l'Indiana depuis cinq ans.

À l'issue du sommet, le gouverneur Holcomb et le secrétaire au commerce de l'Indiana Brad Chambers accueilleront des dignitaires et des chefs d'entreprise à l'occasion du Indianapolis 500, qui mettra en lumière l'Indiana et ses innovations dans le domaine des sports automobiles. Depuis les Jeux panaméricains de 1987, jamais autant de dignitaires étrangers ne s'étaient retrouvés en Indiana.

« L'Indiana marque sa place sur la scène mondiale en accueillant la plus grande semaine internationale de l'histoire de l'État », a déclaré le gouverneur Holcomb. « La stratégie de développement économique de notre État porte ses fruits, et nous sommes ravis que le sommet économique mondial de l'Indiana offre une plateforme pour partager l'ingéniosité et l'innovation qui rendent l'Indiana unique. »

Plus de 800 personnes, dont 30 délégations internationales, devraient participer au sommet.

Les dirigeants internationaux qui se réuniront au sommet aborderont des sujets comme l'impact de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sur la sécurité nationale, la durabilité dans les sports automobiles, la création d'écosystèmes entrepreneuriaux solides, l'innovation biotechnologique en cas d'urgence et la géopolitique du sport. Ils organiseront également des rencontres interentreprises et discuteront des moyens de relever les défis mondiaux comme l'insécurité alimentaire et la rupture de la chaîne d'approvisionnement.

Parmi les orateurs figurent :

Eric Schmidt , ancien chef de la direction de Google, cofondateur de Schmidt Futures

, ancien chef de la direction de Google, cofondateur de Schmidt Futures Dave Ricks , président et chef de la direction d'Eli Lilly & Company

, président et chef de la direction d'Eli Lilly & Company Jeff Simmons , président et chef de la direction d'Elanco

, président et chef de la direction d'Elanco Michael Andretti , président et chef de la direction d'Andretti Autosport

, président et chef de la direction d'Andretti Autosport Micael Johansson , président et chef de la direction de Saab AB

, président et chef de la direction de Saab AB Ravi Kumar , président d'Infosys

La liste des autres intervenants est disponible ici .

Voici les délégations internationales qui participeront au sommet :

Australie

Brésil

Birmanie-Myanmar

Canada

Chine

Congo

Danemark

France

Allemagne

Hongrie

Inde

Israël

Italie

Japon

Corée

Lettonie

Lituanie

Mexique

Monaco

Pérou

Portugal

Qatar

Slovaquie

Suède

Suisse

Taiwan

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni

« Nous sommes ravis d'accueillir des dirigeants mondiaux dans notre État, alors que nous célébrons l'élan économique de l'Indiana et que nous explorons de nouvelles façons de construire notre économie future avec des partenaires du monde entier partageant les mêmes idées, a déclaré le secrétaire Chambers. Le sommet offre un forum pour renforcer les relations et collaborer davantage avec les penseurs et les leaders les plus dynamiques du monde sur des solutions à nos défis les plus importants qui profitent à tous. »

De plus amples informations sur le sommet sont disponibles ici .

À propos du sommet économique mondial de l' Indiana

Le premier sommet économique mondial de l'Indiana mettra en valeur les réflexions de pointe de l'Indiana et du monde entier, dans le but de susciter de nouvelles idées et des solutions communes. Le sommet offrira de nouvelles perspectives et possibilités pour l'Indiana de favoriser les relations mondiales pour l'innovation, de s'engager dans des conversations essentielles sur l'économie du futur et de collaborer sur de nouvelles idées qui suscitent la découverte et l'esprit d'entreprise.

À propos de l'IEDC

L'Indiana Economic Development Corporation (IEDC) est chargée de faire croître l'économie de l'État, de stimuler le développement économique, d'aider les entreprises à démarrer leurs activités, à se développer et à s'installer dans l'État. Dirigée par le secrétaire au commerce Brad Chambers ( @SecChambersIN ) et administrée par un conseil d'administration de 15 membres présidé par le gouverneur Eric J. Holcomb ( @GovHolcomb ), l'IEDC gère de nombreuses initiatives, notamment des crédits d'impôt basés sur la performance, des subventions pour la formation de la main-d'oeuvre, des ressources pour l'innovation et l'entrepreneuriat, une aide aux infrastructures publiques et des efforts pour attirer et retenir les talents. Pour en savoir plus sur l'IEDC, rendez-vous sur iedc.in.gov.

SOURCE Indiana Economic Development Corporation (IEDC)

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 12:52 et diffusé par :