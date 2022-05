Prix Inspiration 2022 - Les réalisations et l'ingéniosité des villages-relais récompensées

Catégorie Projet Description Municipalité Région

organisme L'espace Village-relais et le concours « Gagne ta fin de semaine légendaire à Pohénégamook » La Ville de Pohénégamook a investi dans l'aménagement d'un espace public nommé « Espace Village-relais », lequel offre une variété de services essentiels aux usagers de la route et aux touristes. La Ville a également lancé la grande campagne de promotion « Gagne ta fin de semaine légendaire à Pohénégamook ». Le grand prix comprenait l'hébergement, l'accès à de nombreux attraits et des chèques-cadeaux à échanger dans les commerces et restaurants. Pohénégamook Bas-Saint-Laurent

Coup de chapeau du ministère des Transports Vélogare : reconfiguration du réseau cyclable et aménagement d'une halte Acton Vale s'avère un lieu de prédilection pour les cyclistes qui souhaitent y commencer leur périple ou encore y prendre une pause à mi-parcours. L'implantation de la vélogare était donc une continuité nécessaire afin de promouvoir le vélotourisme dans la région. Grâce à cette initiative, les cyclistes de partout au Québec ont accès à un espace agréable et sécuritaire. Acton Vale Montérégie

Prix Jacques-Hémond Reconstruction de la passerelle J.-Napoléon-Pérusse Située au coeur de la ville d'Amqui, la passerelle piétonnière et cyclable J.-Napoléon-Pérusse permet à un important secteur résidentiel d'accéder au centre-ville en optant pour des modes de transport actif. Elle offre à la population une infrastructure améliorée et plus sécuritaire grâce à son éclairage sur toute la longueur. Amqui Bas-Saint-Laurent

Commerce ambassadeur Le Secret des Dieux La microbrasserie Le Secret des Dieux s'est tournée vers le recrutement international afin d'attirer de nouveaux employés. En octobre 2021, l'entreprise a embauché deux cuisiniers originaires du Mexique. Depuis, l'équipe fait tout en son pouvoir pour bien intégrer ses nouveaux collègues à la communauté. Pohénégamook Bas-Saint-Laurent

organisme (finaliste) Place publique Saint-Donat À la suite de travaux de construction et d'aménagement qui ont pris fin à l'automne 2021, la place Saint-Donat est considérée comme la nouvelle signature du centre-ville. Une attention a été portée pour que celle-ci vibre au rythme des saisons. En période estivale, on y trouvera des aires d'animation pour les spectacles, du cinéma et des jets d'eau rétroéclairés. En hiver, des zones de détente avec feu d'ambiance, une patinoire, des décorations et un marché de Noël seront sur place. Saint-Donat Lanaudière

organisme (finaliste) Revitalisation du parc de la Pointe-Taylor Le parc de la Pointe-Taylor de New Richmond est un lieu enchanteur très prisé par les visiteurs en période estivale. La Ville a d'ailleurs rénové son bloc sanitaire et ses salles communautaires afin de répondre aux besoins actuels de la communauté et des touristes, qui apprécient ce lieu unique. New Richmond Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine