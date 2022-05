Déclaration de la ministre Marci Ien et de la secrétaire parlementaire Jenna Sudds à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et la secrétaire parlementaire Jenna Sudds ont publié aujourd'hui la déclaration suivante.

« À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle demain, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir et à maintenir l'égalité des genres.

Chaque jour au Canada et partout dans le monde, des millions de femmes et de personnes de diverses identités de genre subissent de la stigmatisation, simplement parce qu'elles ont leurs règles. À ce jour, les menstruations engendrent souvent des sentiments de honte, d'embarras et d'hésitation à avoir des discussions significatives à ce sujet. Malheureusement, trop de personnes font aussi face à des obstacles pour obtenir des produits d'hygiène menstruelle ou du matériel éducatif en raison de moyens financiers limités. Les communautés marginalisées, comme les personnes réfugiées, les sans-abri, les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, les personnes trans et non binaires, les Autochtones et les personnes vivant dans des régions rurales et éloignées, sont plus susceptibles de vivre dans la précarité menstruelle.

L'accès aux produits d'hygiène menstruelle est un besoin fondamental et un élément clé de la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs des Canadiennes et Canadiens. Et c'est pourquoi nous prenons des mesures concrètes pour éliminer les obstacles liés à l'abordabilité et à la stigmatisation auxquels font face certaines personnes au Canada. Dans le budget de 2022, le gouvernement a accordé 25 millions de dollars sur deux ans à Femmes et Égalité des genres Canada pour mettre sur pied un projet pilote national pour le Fonds d'équité en matière de produits d'hygiène féminine, qui aidera à mettre ces produits à la disposition des personnes qui ont du mal à les payer. Le Fonds d'équité en matière de produits d'hygiène féminine s'appuie sur les engagements pris en 2021 de fournir des produits menstruels gratuits dans les écoles des Premières Nations dans les réserves et dans les écoles fédérales partout au Canada, et pour assurer la fourniture de produits menstruels gratuits dans les milieux de travail sous réglementation fédérale.

En cette journée de sensibilisation et tout au long de l'année, nous encourageons tout le monde -- y compris les garçons et les hommes -- à tenir des conversations qui normalisent les règles, remettent en question toute perception négative à leur sujet et favorisent la sensibilisation. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus progressiste tout en faisant progresser l'égalité des genres. »

