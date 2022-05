/R E P R I S E - INVITATION AUX MÉDIAS- Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS/





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Vendredi 27 mai à 19 h 00 le porte-parole du Réseau Technoscience, l'illusionniste Luc Langevin, vous invite à venir rencontrer les participants et participantes de la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS!

Le Défi génie inventif est le premier événement d'envergure nationale de la relève scientifique et technologique du Québec de retour en présentiel!

Plus d'une centaine d'élèves de secondaire 1 à 5 vont faire partie de la compétition dans le cadre du défi Vise-Juste! Sur place, vous pourrez vous laisser surprendre par leur ingéniosité et leur prototype capable d'enclencher une cascade d'événements et de lancer un projectile le plus près possible d'une cible!

Vous pourrez également rencontrer des jeunes du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario qui se joignent à la compétition.

Quoi : Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS



Quand : Vendredi 27 mai 19 h 30 - 21 h en présence de Luc Langevin

Samedi 28 mai

13 h 30 : début de la finale

16 h : remise de prix

Pour plus de détails



Où : École de technologie supérieure (ÉTS)

1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Dans le hall du Pavillon A

Merci à nos partenaires

Le Défi génie inventif ÉTS est coordonné par le Réseau Technoscience. Merci à nos précieux partenaires : l'École de technologie supérieure (ÉTS), ArcelorMittal Produits longs Canada, à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke et à l'Association des firmes de génie-conseil Québec. Merci également à nos partenaires médias : Les Débrouillards, Curium et Québec Science. Ce projet est aussi soutenu financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, par l'entremise du programme NovaScience.

