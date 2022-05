Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 110?000 $ au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, annoncent, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, un investissement de 110?000 $ dans le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue qui se déroulera du 28 mai au 4 juin à Rouyn-Noranda.

Le 18e Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue réunit les plus talentueux guitaristes d'ici et d'ailleurs. Cette année, quelque 25 concerts sont présentés au public au cours desquels la virtuosité des artistes est mise à l'honneur. Le Festival, c'est aussi des ateliers, des conférences, des démonstrations et des expositions pour permettre aux visiteurs et visiteuses de découvrir ou de redécouvrir la guitare sous toutes ses coutures.

Citations

«?Les festivals et les événements enrichissent l'offre événementielle du Québec et participent à son attractivité comme destination touristique de choix. Depuis 2005, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue anime la région et participe à son dynamisme social et économique. D'année en année, il sait se renouveler et proposer des nouveautés, au plus grand plaisir des visiteurs qui viennent y entendre les plus grands noms. Je souhaite aux participants d'y vivre de bons moments en compagnie de leurs proches. Je les invite à profiter de leur séjour pour explorer les environs et découvrir les attraits qui s'y trouvent.?»

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

«?La réputation du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue n'est plus à faire et son apport à l'industrie touristique de la région est important. Je me réjouis de la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement, qui fait partie des traditions rouynorandiennes depuis 2005! J'invite les visiteurs et leur famille à profiter de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses magnifiques paysages à perte de vue.?»

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde au Festival une aide de 75?000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, lui octroie la somme de 35?000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

