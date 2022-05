Des données du robuste portefeuille d'oncologie en progression d'Incyte seront présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'AEH





Incyte (Nasdaq : INCY) a annoncé aujourd'hui que plusieurs résumés représentant des données de son portefeuille d'oncologie seront présentés au prochain congrès (EHA2022) de l'Association européenne d'hématologie (AEH), organisé du 9 au 17 juin en virtuel et présentiel à Vienne.

« Nous nous engageons à faire progresser la science susceptible d'offrir des solutions pour les patients avec d'importants besoins médicaux non satisfaits, y compris ceux atteints d'un cancer », a déclaré Steven Stein, D.M., directeur médical chez Incyte. « Pour cette raison, nous sommes impatients de nous réunir avec la communauté oncologique et de présenter des données de l'ensemble de notre portefeuille, incluant des programmes aussi bien dirigés par Incyte que réalisés en partenariat. »

Les principaux résumés acceptés par l'AEH sont les suivants :

Présentation orale

Long-term Efficacy and Safety Results from an Ongoing Open-Label Phase 2 Study of Parsaclisib for the Treatment of Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) (Résumé n°S286. Séance : Transfusion and Autoimmune Hemolytic Anemia. Heure de la séance : Vendredi 10 juin, de 11h30 à 12h45)

Présentations d'affiches

A Real-World Evaluation of the Association Between Elevated Blood Counts and Thrombotic Events in Polycythemia Vera: An Analysis of Data from the Reveal Study (Résumé n°P1062. Séance : Myeloproliferative neoplasms ? Clinical)

Does Early Intervention in Myelofibrosis Impact Outcomes? A Pooled Analysis of the COMFORT 1 and 2 Studies (Résumé n°P1037. Séance : Myeloproliferative neoplasms - Clinical)

Ruxolitinib Demonstrates a Greater Corticosteroid-Sparing Effect than Best Available Therapy in Patients with Corticosteroid-Refractory/Dependent Chronic Graft-Vs-Host Disease1 (Résumé n°P1389. Séance : Stem cell transplantation - Clinical)

Real-World Safety of Ruxolitinib in Patients with Intermediate or High Risk of Primary Myelofibrosis, Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis or Post-Essential Thrombocythemia Myelofibrosis in China1 (Résumé n°P1047. Séance : Myeloproliferative neoplasms - Clinical)

Efficacy and Safety of Parsaclisib-Ruxolitinib Combination Therapy in Myelofibrosis Patients with Low vs Higher Baseline Platelet Count: A Subgroup Analysis of Data from a Phase 2 Study (Résumé n°P1063. Séance : Myeloproliferative neoplasms - Clinical)

A Phase 1 Study Evaluating Safety and Efficacy of Parsaclisib in Combination with Bendamustine + Obinutuzumab in Patients with Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (CITADEL-102) (Résumé n°P1104. Séance : Indolent and mantle-cell non-Hodgkin lymphoma - Clinical)

A Phase 1 Study of Parsaclisib in Combination with Investigator Choice of Rituximab, Bendamustine + Rituximab, or Ibrutinib in Patients with Previously Treated B-Cell Lymphoma (CITADEL-112): Preliminary Safety Results (Résumé n°P1102. Séance : Indolent and mantle-cell non-Hodgkin lymphoma - Clinical)

inMIND: A Phase 3 Study of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab Versus Placebo Plus Lenalidomide and Rituximab for Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma (FL) or Marginal Zone Lymphoma (MZL) (Résumé n°P1103. Séance : Indolent and mantle-cell non-Hodgkin lymphoma - Clinical)

Real-Life Effectiveness and Safety Outcomes of Ponatinib Treatment in Patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML) and Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (PH+ALL): 5-Year-Data from a Belgian Registry (Résumé n°P699. Séance : Chronic myeloid leukemia - Clinical)

Dose Modification Dynamics of Ponatinib in Patients with Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML) from the PACE and OPTIC Trials2 (Résumé n°P707. Séance : Chronic myeloid leukemia - Clinical)

Pour connaître la liste complète des séances et des présentations de données, consultez le programme en ligne de l'EHA2022 (https://ehaweb.org/congress/eha2022-hybrid/eha2022-congress/).

À propos du ruxolitinib (Jakafi®)

Le ruxolitinib (Jakafi®) est le premier inhibiteur de JAK1/JAK2 de sa catégorie approuvé par la FDA américaine pour le traitement de la polycythémie vraie (PV) chez les adultes ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à l'hydroxyurée, chez les adultes avec une myélofibrose (MF) intermédiaire ou à haut risque, y compris une MF primaire, une MF post-polycythémie vraie et une MF avec thrombocythémie post-essentielle, pour le traitement de la GVHD (réaction du greffon contre l'hôte) aiguë réfractaire aux stéroïdes chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus et pour le traitement de la GVHD chronique après échec d'une ou deux lignes de traitement systémique chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Jakafi est commercialisé par Incyte aux États-Unis et par Novartis sous le nom de Jakavi® (ruxolitinib) en-dehors des États-Unis. Jakafi est une marque déposée d'Incyte. Jakavi est une marque déposée de Novartis AG dans les pays autres que les États-Unis.

À propos du tafasitamab (Monjuvi® / Minjuvi®)

Le tafasitamab est une immunothérapie par anticorps humanisé dont le fragment Fc est modifié, qui a pour cible le CD19. En 2010, MorphoSys a obtenu sous licence les droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser le tafasitamab de Xencor Inc. Le tafasitamab incorpore un domaine Fc modifié par XmAb®, qui induit la lyse des lymphocytes B par le biais de l'apoptose et d'un mécanisme effecteur de l'immunité cellulaire incluant la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (ADCP).

Aux États-Unis, Monjuvi® (tafasitamab-cxix) est approuvé par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) en association avec le lénalidomide pour le traitement des patients adultes atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire non spécifié, y compris d'un LDGCB issu d'un lymphome de bas grade, et qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS). Cette indication est autorisée en vertu d'une autorisation accélérée fondée sur le taux de réponse globale. La pleine approbation pour cette indication pourrait être subordonnée aux résultats dans un ou plusieurs essais confirmatoires.

En Europe, Minjuvi® (tafasitamab) a obtenu une autorisation conditionnelle, en association avec le lénalidomide, suivi du Minjuvi en monothérapie, pour traiter les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, non admissibles à une AGCS.

Le tafasitamab est en cours d'évaluation clinique en tant qu'option thérapeutique pour le traitement de tumeurs malignes à cellules B dans le cadre de plusieurs essais d'association en cours.

Minjuvi® et Monjuvi® sont des marques déposées de MorphoSys AG. Le tafasitamab est commercialisé conjointement par Incyte et MorphoSys sous la marque Monjuvi® aux États-Unis et commercialisé par Incyte sous la marque Minjuvi® dans l'UE.

XmAb® est une marque déposée de Xencor, Inc.

À propos des comprimés de ponatinib (Iclusig®)

Le ponatinib (Iclusig®) cible non seulement le gène BCR-ABL natif mais aussi ses isoformes qui portent des mutations entraînant une résistance au traitement, y compris la mutation T315I, qui a été associée à une résistance à d'autres ITK approuvés.

Dans l'Union européenne, Iclusig est homologué pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique qui présentent une résistance au dasatinib ou au nilotinib, qui sont intolérants au dasatinib ou au nilotinib et pour lesquels un traitement ultérieur par imatinib n'est pas cliniquement approprié, ou qui expriment la mutation T315I, ou pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome Philadelphie positif (LLA Ph+) qui présentent une résistance au dasatinib, ou sont intolérants au dasatinib et pour lesquels un traitement ultérieur par imatinib n'est pas cliniquement approprié, ou qui expriment la mutation T315I.

Cliquez ici pour consulter le Résumé des caractéristiques du produit d'Iclusig pour l'UE.

Incyte dispose d'une licence exclusive de Takeda Pharmaceuticals International AG pour commercialiser le ponatinib dans l'Union européenne et dans 29 autres pays, dont la Suisse, le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie, Israël et la Russie. Iclusig est commercialisé aux États-Unis par Millennium Pharmaceuticals, Inc., une filiale en propriété exclusive de Takeda Pharmaceutical Company Limited.

À propos du parsaclisib

Le parsaclisib est un nouvel inhibiteur oral expérimental puissant, de prochaine génération et hautement sélectif de la phosphatidylinositol-3-kinase delta (PI3K?). Il fait actuellement l'objet d'une évaluation en tant que monothérapie pour les lymphomes non-hodgkiniens et l'anémie hémolytique auto-immune et, en association avec le ruxolitinib et le tafasitamab, pour la myélofibrose et les lymphomes non-hodgkiniens, respectivement.

En décembre 2018, Innovent et Incyte ont conclu une collaboration stratégique portant sur trois produits candidats au stade clinique, dont la parsaclisib. Selon les termes de cet accord, Innovent a obtenu les droits pour développer et commercialiser le parsaclisib et deux autres produits en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan.

À propos d'Incyte

Incyte est une entreprise biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans l'État américain du Delaware, qui s'efforce de trouver des solutions pouvant répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples renseignements au sujet d'Incyte, vous pouvez consulter le site Incyte.com et suivre @Incyte.

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques figurant dans ce communiqué de presse, les informations qui y sont présentées, y compris les déclarations concernant la présentation de données du pipeline de développement clinique en cours de la Société ou de l'entreprise partenaire ; et si, ou à quel moment, un quelconque composé ou association en développement sera approuvé ou disponible commercialement pour être utilisé chez l'homme, où que ce soit dans le monde, en dehors des indications déjà approuvées dans des régions spécifiques ; ses projets de présentation pour le prochain congrès de l'AEH et son objectif d'améliorer la vie des patients, contiennent des prévisions, des estimations et des énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement, notamment en raison d'une évolution imprévue de la situation et des risques associés à : des retards imprévus ; la poursuite de la recherche et du développement et les résultats d'essais cliniques qui pourraient s'avérer infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement ; la capacité à recruter un nombre suffisant de participants pour les essais cliniques ; les effets de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises dans le cadre de la pandémie s'agissant des essais cliniques, de la chaîne d'approvisionnement et d'autres fournisseurs tiers de la Société, et des opérations de développement et de découverte ; les décisions prises par la FDA américaine et d'autres autorités régulatrices à l'extérieur des États-Unis ; l'efficacité et l'innocuité des produits de la Société ; l'acceptation des produits de la Société par le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences en matière de ventes, de marketing, de fabrication et de distribution ; et les autres risques décrits de temps à autre dans les rapports que la Société soumet à la Commission américaine des opérations de Bourse, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2022. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.

