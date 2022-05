500 milliards de gallons d'eau empêchent d'inonder les communautés en 2021, grâce à la technologie Xylem





Les solutions de la société mondiale de technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL) ont permis d'éviter que plus de 500 milliards de gallons d'eau polluée n'inondent les communautés en 2021, comme l'indique son rapport de développement durable annuel. Le rapport souligne le travail de la société et de ses clients et partenaires pour résoudre les problèmes majeurs de l'eau dans le monde. Il détaille également les progrès réalisés par Xylem pour réduire son empreinte opérationnelle, notamment en réduisant l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) Scopes 1 et 2 de 12 % et la consommation d'eau de 22 %, par rapport à 2019.

« C'est un grand privilège de disposer d'un portefeuille de technologies et de services de premier plan pour aider nos clients et nos communautés à résoudre les problèmes liés à l'eau, si essentiels pour un monde plus durable », a déclaré Patrick Decker, président et CEO de Xylem. « Nous avons la responsabilité de faire la différence, chacun de nous offrant ses services à nos clients, partenaires et aux communautés. C'est pourquoi notre rapport de durabilité va au-delà d'une simple série de chiffres. C'est une fiche de rapport sur la différence que nous faisons, ensemble, et un tableau de bord des progrès réalisés dans le cadre de notre mission pour résoudre les problèmes liés à l'eau ».

« L'année dernière, nous avons intensifié nos efforts portant sur trois domaines clés. Premièrement, nous accompagnons nos clients pour qu'ils deviennent des gestionnaires plus efficaces de leurs ressources en eau, notamment grâce à nos solutions et services numériques. Deuxièmement, nous nous attaquons à la réduction du changement climatique en contribuant à décarboniser le secteur de l'eau à l'aide de technologies très efficaces et en respectant nos propres engagements en matière de neutralité carbone. Enfin, nous continuons à travailler pour améliorer l'accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde entier ».

Xylem fournit des solutions et des services de pointe qui permettent aux services publics, aux entreprises industrielles et aux autres consommateurs d'eau d'optimiser leurs réseaux tout en atteignant leurs propres objectifs de durabilité. Citons parmi de nombreux exemples : en 2021, les technologies de Xylem ont permis à ses clients de réutiliser plus de 285 milliards de gallons d'eau. En s'appuyant sur ses travaux accomplis pour accélérer la décarbonisation du secteur de l'eau, les solutions de la société ont permis à ses clients de réduire leur empreinte carbone de 0,73 million de tonnes métriques de CO2.

L'année dernière, Xylem a formalisé son engagement visant à atteindre le zéro émission nette dans sa propre chaîne de valeur avant 2050. Outre le fait de réduire de 12 pour cent l'intensité de ses émissions nettes de GES Scopes 1 et 2, Xylem fonctionne désormais dans plus de la moitié de ses principaux sites avec de l'électricité 100 pour cent renouvelable. En 2021, la société s'est lancée dans un ambitieux programme d'électrification de son parc, ce qui a permis de réduire de 31 % les émissions de GES du parc en Europe au cours de la première année du programme, et de réduire de 19 % les émissions de GES du parc aux États-Unis.

En 2021, dans un contexte d'intensification de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, Xylem a augmenté son soutien humanitaire aux communautés touchées par des catastrophes liées à l'eau, grâce à une expertise, des technologies et des équipements apportés à plus de 15 pays. Xylem a touché 1,4 million de personnes avec l'éducation relative à l'eau, en grande partie grâce au lancement d'un nouveau partenariat de trois ans avec l'UNICEF en Inde.

« En 2021, nous avons poursuivi l'opérationnalisation de nos engagements tout au long de l'année en matière de durabilité dans l'ensemble de notre organisation », a déclaré Claudia Toussaint, directrice des ressources humaines et du développement durable de Xylem. « Nous avons mis en place un reporting et des contrôles internes plus solides, avons accumulé une expertise en la matière dans des domaines fonctionnels comme le développement de produits, l'opérationnel et la chaîne d'approvisionnement, et avons intégré la durabilité dans toutes nos activités - de l'atelier à la salle du conseil. Essentiellement, nous avons également pris des mesures pour structurer notre environnement de travail de manière à soutenir au mieux la croissance personnelle et professionnelle de notre équipe diversifiée de 17 000 personnes - le moteur de notre mission pour résoudre les problèmes liés à l'eau ».

D'autres points forts détaillés dans le rapport, et permettant de progresser vers les objectifs de développement durables 2025 de Xylem, leader du secteur, comprennent :

Participation de près de 6 000 jeunes du monde entier à des programmes d'innovation liés à l'eau, tels que Xylem Ignite et le Stockholm Junior Water Prize, afin d'encourager la nouvelle génération de talents dans le secteur de l'eau ;

Une contribution de 113 000 heures de bénévolat des employés, 78 % d'entre eux ayant participé à des activités visant à résoudre les problèmes liés à l'eau dans leurs communautés locales ; et

Adhésion de 400 fournisseurs à l'engagement WASH4WORK pour l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène (WASH).

Pour en savoir plus sur les progrès de Xylem en matière de durabilité, téléchargez Making Water's Future Sustainable (pour la durabilité de l'avenir de l'eau).

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise leader mondiale dans le domaine des technologies de l'eau, qui s'engage à innover pour résoudre les problèmes majeurs liés à l'eau et aux infrastructures. Nos 17 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2021. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à obtenir une eau sécuritaire. Rejoignez-nous à l'adresse www.xylem.com.

