Autoroute 10, à Carignan et à Chambly - Début des travaux d'asphaltage le 1er juin





LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux d'asphaltage de l'autoroute 10, entre l'autoroute 35 à Carignan et le boulevard Industriel à Chambly, commenceront le 1er juin 2022 et se poursuivront jusqu'à la mi-juillet. Les interventions seront réalisées la nuit et une voie par direction restera ouverte en tout temps sur l'autoroute afin de limiter les répercussions sur la circulation.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 10 du 1er juin à la mi-juillet 2022

Les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis : de 21 h à 5 h le lendemain

Les vendredis : de 22 h à 7 h le lendemain

Fermeture d'une voie par direction : la circulation se fera à contresens (limite de vitesse réduite) sur la chaussée qui ne sera pas en travaux.

Jusqu'à la fin juin, l'asphaltage se déroulera sur la chaussée est, entraînant par défaut la fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 10 EST à partir de l'autoroute 35/chemin Brunelle.



De la fin juin à la mi-juillet, l'asphaltage se déroulera sur la chaussée ouest, entraînant par défaut la fermeture de la bretelle de sortie no 22 (Autoroute 35/ Saint-Jean-sur-Richelieu / Chambly ) de l'autoroute 10 OUEST.

Ce projet, qui a commencé l'an dernier avec le remplacement d'un ponceau, est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de la Montérégie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

