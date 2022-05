VENTURE GLOBAL ANNONCE UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT FINALE ET LA CLÔTURE FINANCIÈRE POUR L'INSTALLATION DE GNL À PLAQUEMINE





Un financement de projet de 13,2 milliards de dollars autorise officiellement le premier projet d'exportation de GNL américain à atteindre la clôture financière depuis le Calcasieu Pass de Venture Global.

La plus importante opération de financement de projets au monde a été conclue en 2022.

ARLINGTON, Virginie, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG annonce une décision finale d'investissement et la conclusion d'un financement de projet de 13,2 milliards de dollars pour la phase initiale (une augmentation de 13,33 MTMA) pour l'installation de GNL à Plaquemine et le pipeline Gator Express associé. Cette transaction représente le plus grand financement de projet au monde conclu à ce jour en 2022. Les produits du financement par endettement et en capitaux propres financent l'intégralité de la construction et de la mise en service de la phase initiale. Il s'agit du premier projet de GNL situé aux États-Unis à atteindre la clôture financière depuis l'installation de Calcasieu Pass de Venture Global en août 2019.

« L'équipe de Venture Global est fière d'annoncer la décision finale d'investissement pour notre deuxième projet, l'installation de GNL à Plaquemine, quelques mois seulement après le début des opérations d'exportations à Calcasieu Pass. Je tiens à remercier notre équipe de ses efforts inlassables pour appuyer cette remarquable prouesse, a déclaré Mike Sabel, PDG de de Venture Global LNG. Plaquemine s'appuiera sur le succès de Calcasieu Pass, qui a battu des records mondiaux de vitesse et d'exécution. Le projet a bénéficié d'un solide soutien financier et commercial qui nous a permis d'autoriser formellement ce projet à un moment critique pour les marchés de l'énergie. La vitesse est plus importante que jamais et Venture Global est particulièrement bien placé pour mettre rapidement le GNL américain sur le marché afin de soutenir la sécurité énergétique et les progrès environnementaux à l'échelle mondiale. Je tiens à remercier nos clients, nos prêteurs, nos conseillers, nos partenaires de construction et nos partenaires locaux en Louisiane pour leur confiance et leur soutien. »

L'installation de GNL de Plaquemine a reçu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation de la FERC et l'autorisation d'exportation hors accord de libre-échange du Département de l'Énergie des États-Unis. En outre, l'entreprise a signé des contrats de vente et d'achat pour une durée de 20 ans pour 80 % de l'ensemble du projet de 20,0 MTMA. Les clients de la première phase de l'installation de GNL de Plaquemine sont PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell et EDF ; les clients annoncés à ce jour pour la deuxième phase sont ExxonMobil, PETRONAS et New Fortress Energy. La commercialisation est en cours pour la troisième installation de l'entreprise, CP2, et deux contrats de vente et d'achat avec ExxonMobil et New Fortress Energy ont déjà été signés pour ce projet.

Le groupe de prêteurs pour le financement de la construction de l'entreprise comprend les principales banques du monde, à travers plusieurs continents. Les prêteurs qui ont fourni le financement à la clôture sont : Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, filiale new-yorkaise, Goldman Sachs Bank USA, Banque industrielle et commerciale de Chine limitée, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la Banque Scotia et Truist Bank.

Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley et RBC ont été les banques principales de Venture Global pour la transaction. Latham & Watkins LLP a fourni des services de conseil juridique pour Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont fourni des services de conseil juridique pour les prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTMA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

