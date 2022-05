eBay lance le programme Remis à neuf au Canada





Le programme Remis à neuf sur eBay adopte une classification normalisée des états afin d'offrir une plus grande sélection de produits de vendeurs émérites et de marques partenaires.

TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - eBay, l'un des plus importants sites de commerce en ligne au monde, annonce aujourd'hui le lancement du programme Remis à neuf sur eBay au Canada. Ce nouveau programme permet aux acheteurs de profiter de réductions incroyables sur des objets remis à neuf de grandes marques comme Apple, Bose et Miele. Tous les stocks proviennent directement de marques reconnues ou de vendeurs émérites. Les produits sont soigneusement inspectés selon les normes de performance élevées d'eBay et incluent une garantie d'un an ou deux, ce qui fait du programme Remis à neuf sur eBay une expérience de magasinage fiable et sans pareil.

Après le lancement du programme Certifié remis à neuf l'année dernière, nous avons constaté une croissance des ventes à deux chiffres, résultant de la grande confiance et de la satisfaction de la clientèle. Pour répondre à cette demande, le programme Remis à neuf sur eBay s'appuie sur la structure originale en offrant différents niveaux de prix et de classification normalisée des états. Les consommateurs ont ainsi plus de choix et sont assurés d'acheter un produit comme neuf qui répond à leurs besoins et leur budget. Comme la croissance à deux chiffres se poursuit en 2022, eBay Canada prévoit ajouter des milliers de produits populaires remis à neuf supplémentaires ainsi que de nouvelles catégories cette année.

« Nous misons sur notre programme Remis à neuf sur eBay pour répondre à la demande croissante pour des produits comme neufs de qualité à bon prix, indique Robert Bigler, directeur général d'eBay Canada. Nous élargissons le programme et adoptons une classification normalisée des états afin de passer à la vitesse supérieure et répondre aux besoins des consommateurs en matière de prix, sans sacrifier la qualité et la fiabilité. »

Bon pour le portefeuille et la planète

Outre le rapport qualité-prix, la durabilité est une autre motivation pour l'achat de produits comme neufs. Selon le rapport sur le recommerce d'eBay, la durabilité se classe au troisième rang des raisons pour l'achat de produits d'occasion. La génération Z (80 %) et la génération Y (78 %) mènent le bal avec le plus grand nombre d'objets d'occasion probablement achetés dans les 12 derniers mois. Le magasinage d'objets remis à neuf sur eBay réduit les déchets nuisibles en prolongeant la durée de vie des produits.

« eBay a propulsé l'économie circulaire en ligne il y a plus de 25 ans, et ce sont aujourd'hui les générations de consommateurs plus jeunes qui maintiennent la tendance des achats durables, dit M. Bigler. Notre programme Remis à neuf sur eBay est très populaire auprès des consommateurs responsables, de plus en plus nombreux, qui recherchent des produits impeccables, mais pas au détriment de la planète. »

Du choix pour tous les besoins et tous les budgets

Tous les objets du programme Remis à neuf sur eBay viennent directement de marques renommées ou de vendeurs émérites qui sont soigneusement évalués selon des normes de performance rigoureuses. Les acheteurs peuvent choisir parmi les quatre états suivants :

Certifié remis à neuf : les objets sont dans un état impeccable, comme neuf, et sont couverts par une garantie de deux ans. Ils sont dans un emballage neuf avec les accessoires et les manuels.

Excellent : les objets sont dans un état comme neuf et sont couverts par une garantie d'un an. Ils sont dans un emballage neuf avec les accessoires et les manuels.

Très bon : les objets présentent des traces d'usure minimes et sont couverts par une garantie d'un an. Ils sont dans un emballage neuf.

Bon : les objets présentent des traces d'usure modérées et sont couverts par une garantie d'un an. Ils sont dans un emballage neuf.

Les produits incluent des garanties reconnues, l'expédition gratuite, la Garantie de remboursement eBay et les renvois gratuits sous 30 jours.

Superbes aubaines pour commencer l'été

Juste à temps pour l'été, le programme Remis à neuf sur eBay offre des réductions incroyables sur des produits que les Canadiens recherchent et dont ils ont besoin pour la saison chaude. Voici des exemples d'aubaines en cours, jusqu'à épuisement des stocks :

Les incontournables pour l'extérieur

Nouveautés technos

Essentiels pour recevoir à la maison

Les consommateurs au Canada peuvent désormais prendre des décisions d'achat éclairées à partir de la page ebay.ca/remisaneuf .

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un chef de file mondial en matière de commerce qui permet à des millions d'acheteurs et de vendeurs de plus de 190 marchés dans le monde de faire des affaires. Notre raison d'être est d'offrir des occasions économiques aux particuliers, aux entrepreneurs, aux entreprises et aux organisations de toutes tailles. Fondé en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l'un des sites les plus importants et dynamiques au monde. Il propose des prix avantageux et une sélection exceptionnelle. En 2021, nous avons généré plus de 87 milliards de dollars en volume brut de marchandises. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses marques en ligne à l'échelle mondiale, consultez le site www.ebayinc.com.

SOURCE ebay

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :