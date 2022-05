ÉVÉNEMENT ANNULÉ - INVITATION AUX MÉDIAS - RÉPONDRE AUX PANDÉMIES - CONFÉRENCE DE PATRICIA GAUTHIER





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à la conférence de Patricia Gauthier, directrice générale de Moderna Canada, le jeudi 26 mai de 11 h 30 à 13 h 30.

Moderna Canada a récemment officialisé la construction à Montréal d'une nouvelle usine, la seule à l'extérieur des États-Unis. Nous aurons la chance de pouvoir discuter de cette importante nouvelle pour notre ville avec Patricia Gauthier, qui s'entretiendra avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. La directrice générale de Moderna Canada abordera différents sujets stratégiques comme les activités de Moderna au-delà de la COVID-19, le choix de Montréal pour sa nouvelle usine, ainsi que l'importance pour notre métropole de développer le secteur stratégique des sciences de la vie.

Date : Jeudi 26 mai 2022



Lieu : Montréal Marriott Château Champlain

1050 rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, Qc

H3B 4C9



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



