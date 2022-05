Netomnia et STL vont collaborer pour tester le FTTx programmable dans des réseaux en direct





LONDRES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- STL [NSE:STLTECH], l'un des principaux intégrateurs de réseaux numériques du secteur, a annoncé aujourd'hui qu'il allait tester sa solution logicielle FTTx programmable (pFTTx) avec Netomnia pour leurs réseaux en direct au Royaume-Uni.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans la connectivité optique, STL apporte la mise en réseau définie par logiciel à la fibre optique à grande échelle jusqu'au domicile, aux sites cellulaires et aux réseaux d'entreprise grâce à pFTTx. La société a récemment annoncé la disponibilité générale de pFTTx, une solution de réseau optique passif (« PON ») définie par logiciel, ouverte et désagrégée, destinée à rendre les réseaux de fibres optiques intelligents et agiles. pFTTx offre des avantages essentiels tels que l'évolutivité, des rapports de télémétrie améliorés et détaillés, l'alignement sur la communauté ouverte (ONF/BBF/ITU-T), l'intégration d'applications tierces de qualité d'expérience (QoE), offrant une meilleure expérience client ainsi qu'une mise sur le marché plus rapide et un coût total de possession réduit. Cette pile logicielle, de type « cloud-native » (basée sur les microservices Kubernetes), peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme Edge Cloud de l'opérateur télécom basée sur la Cloud-native Computing Foundation (CNCF). La solution prend actuellement en charge les technologies XGS-PON et GPON et peut être mise à niveau vers le 25G. De plus, la solution pFTTx de STL est certifiée et répertoriée sur VMware Marketplace.

Le Royaume-Uni est en phase de déploiement du haut débit avancé en fibre optique et des acteurs de la nouvelle ère comme Netomnia font avancer cette intention. STL et Netomnia se sont récemment associés pour le déploiement de la fibre optique et collaborent maintenant pour intégrer la programmabilité dans les réseaux FTTx à grande échelle. Une fois conclu, cet essai ouvrira la voie à l'adoption d'architectures avancées définies par logiciel pour le FTTx au Royaume-Uni.

Commentant cette collaboration, Jeremy Chelot, PDG de Netomnia, a déclaré : « La promesse du haut débit en fibre optique ne se concrétisera que lorsque les fournisseurs de services mettront en oeuvre des architectures avancées permettant d'organiser les réseaux en fibre optique par logiciel. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu'offre la solution pFTTx de STL. Cet essai avec STL sera significatif car nous ferons ensemble la démonstration de pFTTx dans un scénario réel. »

Commentant l'annonce, Chris Rice, PDG, Solutions d'accès, STL, a déclaré : « pFTTx est une solution de réseau d'accès basée sur le cloud qui élève le modèle économique des fournisseurs de services réseau. Nous sommes ravis de collaborer avec Netomnia dans le cadre de son programme à large bande et entièrement fibre Ultrafast. Notre solution a pour but de les aider à accélérer le déploiement du réseau en accélérant le déploiement et l'approvisionnement et en améliorant les performances du réseau. »

STL est l'un des principaux intégrateurs de réseaux numériques fournissant des solutions 5G tout-en-un. Nos capacités en matière de réseaux optiques, de services, de logiciels et de connectivité sans fil nous placent parmi les meilleurs acteurs de l'optique du monde. Ces capacités reposent sur des architectures convergées aidant les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences de nouvelle génération à leurs clients. STL s'associe à des fournisseurs de services du monde entier pour créer un avenir numérique vert et durable, conformément aux objectifs des ODD des Nations Unies.

STL a une présence mondiale en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.

STL a une présence mondiale en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.

