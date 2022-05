Vrbo dévoile sa liste des propriétés de vacances canadiennes de l'année pour 2022





Deux sublimes propriétés du Québec figurent au classement des 10 propriétés canadiennes de l'année.

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW/ - Vrbo dévoile aujourd'hui sa toute première liste de propriétés de vacances de l'année afin de célébrer les dix hébergements les plus remarquables du Canada. Ces propriétés de vacances privées et exceptionnelles se trouvent de l'île de Vancouver à la côte est et sont tout indiquées pour les séjours en famille et entre amis. Deux propriétés du Québec figurent sur la liste : une à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, et l'autre dans Charlevoix.

Les propriétés de vacances de l'année pour 2022 se trouvent dans des destinations de vacances populaires et respectent des critères de sélection, notamment un nombre élevé d'étoiles, des avis positifs de clients, un grand nombre de réservations et des commodités qui plaisent aux familles.

« La liste de propriétés de vacances de l'année incarne les raisons pour lesquelles les familles font confiance à Vrbo depuis des décennies. Les propriétés qui en font partie ont toutes obtenu des notes et des avis extraordinaires. De plus, les hôtes qui en sont propriétaires et qui les gèrent s'engagent à offrir un service incomparable à leurs clients, » explique Mary Zajac, porte-parole de Vrbo. « Nous savons également que les goûts et les préférences de voyage des familles diffèrent. Cette liste représente donc une variété de niveaux de prix, de destinations, de types de propriétés et de styles. Les deux hébergements du Québec offrent des escapades sans pareilles et des paysages imprenables, peu importe la saison ».

Voici les propriétés de vacances canadiennes de l'année pour 2022 de Vrbo :

Sainte-Béatrix, Lanaudière, Québec : Cette villa urbaine contemporaine se trouve dans un boisé tranquille situé à une heure de route de Montréal. Il s'agit d'un endroit idéal pour s'évader. Ses fenêtres pleine grandeur de près de cinq mètres de haut offrent une vue complète sur les montagnes.

Ce chalet plaît tant aux familles qu'aux personnes qui aiment explorer les grands espaces. Situé près du Massif de Charlevoix, il se trouve à dix minutes de sentiers de randonnée et de motoneige ainsi que de pistes de planche à neige. Tofino , Colombie-Britannique : Cette propriété de luxe donnant sur le bord de l'eau est une véritable oasis pour les surfeurs. Elle est située entre deux des lieux de surf les plus populaires de Tofino ainsi qu'à quelques pas des plages Chesterman Beach et Cox Bay. Cette propriété au bord de l'eau a obtenu 110 évaluations de 5 étoiles, ce qui prouve que les voyageurs aiment son emplacement, sa douche extérieure et ses planchers à chauffage par rayonnement.

Pour consulter la liste complète et d'autres photos des propriétés de vacances de l'année pour 2022, cliquez ici et enregistrez ces hébergements dans votre Carnet de voyage Vrbo pour votre prochain séjour en famille ou entre amis.

