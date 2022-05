Groupe alimentaire Claridge annonce un investissement stratégique de 40 millions $ dans Repas WeCook





Investissement Québec co-investit 13 M$

Desjardins Capital réinvestit et se joint au nouveau véhicule financier

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Groupe alimentaire Claridge annonce un investissement stratégique de 40 millions de dollars dans Repas WeCook, le chef de file du prêt-à-manger au Québec et en Ontario. Dans le cadre de cette transaction, qui constitue le premier investissement du véhicule financier créé pour stimuler le développement de l'industrie de la transformation alimentaire au Québec, Investissement Québec devient co-investisseur pour une somme de 13 millions de dollars et Desjardins Capital, qui avait participé à deux rondes de financement de Repas WeCook, en 2020 et 2021, réinvestit 3 millions de dollars dans l'entreprise, en plus de se joindre au nouveau véhicule d'investissement.

« Cet investissement majeur marque une nouvelle étape dans le plan de développement de Repas WeCook. Nous avons connu une forte croissance au cours des dernières années et ce nouvel apport de capital, combiné à l'expertise industrielle du Groupe alimentaire Claridge, nous permettra de renforcer notre positionnement de chef de file du prêt-à-manger livré à domicile, au Québec et en Ontario, et d'accélérer notre croissance à travers le Canada. Nous voulons être reconnus comme étant clairement la marque de référence du prêt-à-manger pour tous les Canadiens, » a déclaré Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Repas WeCook.

Le marché canadien de la livraison alimentaire, combiné au commerce en ligne, est en progression accélérée et il était évalué à plus de cinq milliards de dollars en 2021. Repas WeCook se distingue par sa proposition unique de plats cuisinés frais, prêts-à-manger, qui répondent aux besoins du nombre croissant de personnes qui veulent bien manger, mais qui n'ont pas le temps de cuisiner. L'entreprise veut accélérer la progression de ses ventes annuelles (plus de quatre millions de repas en 2021), en misant principalement sur son expertise poussée en transformation alimentaire, sur ses repas de qualité, sur la personnalisation des menus et sur son excellence en marketing numérique.

« Nous voulons mieux faire connaitre notre offre unique pour augmenter le nombre de nos clients et nos revenus bruts. Notre modèle d'affaires agile nous permet de bien gérer l'impact de l'inflation sur le prix des aliments, et d'adapter le choix des ingrédients offerts dans nos menus hebdomadaires. Cet investissement nous permettra d'accélérer la révolution des repas frais et prêts-à-manger, en offrant aux consommateurs une plus vaste sélection de repas sains, savoureux et pratiques, à prix abordables, » a ajouté Étienne Plourde.

« Repas WeCook est devenue, en quelques années, la première entreprise de prêt-à-manger au Canada, grâce notamment au soutien de partenaires financiers comme Desjardins Capital et Investissement Québec. Le nouvel investissement que nous annonçons démontre la confiance profonde de tous les partenaires du Groupe alimentaire Claridge à l'égard de la vision et du plan d'affaires de Repas WeCook. Nous allons travailler avec la direction de Repas WeCook pour leur apporter les capacités financières ainsi que notre expertise en croissance des entreprises de transformation alimentaire, en ajoutant de la valeur à toutes les étapes de leur développement, » a ajouté Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge.

« L'industrie agroalimentaire est un secteur phare de notre économie et l'une des industries prioritaires d'Investissement Québec pour assurer un développement économique durable sur l'ensemble du territoire québécois. En participant à cette ronde de financement, nous sommes fiers de contribuer à la concrétisation des projets de croissance d'une jeune entreprise comme Repas WeCook et de poursuivre le rôle fédérateur que nous nous sommes engagés à jouer auprès de l'écosystème financier, notamment pour faciliter l'accès aux capitaux de développement, » souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Notre participation de 10 millions de dollars au nouveau véhicule financier du Groupe alimentaire Claridge nous permet de combiner la crédibilité, l'expérience et l'agilité de Desjardins Capital à l'expertise de pointe dans le secteur de la transformation alimentaire qu'offre cette organisation, » souligne Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. « Comme le démontre cet investissement commun dans Repas WeCook, notre partenariat aidera les entreprises agroalimentaires à entreprendre leur projet de croissance et à surmonter les défis reliés à l'inflation et à l'approvisionnement, tout en demeurant pertinentes face aux changements des habitudes des consommateurs. Nous sommes d'autant plus fiers d'offrir un levier supplémentaire à cette entreprise que nous soutenons depuis 2019, toujours dans le respect de la vision des fondateurs. »

Conseillers

Raymond Chabot Grant Thornton et Desjardins Marché des capitaux ont agi en qualité de conseillers financiers à Repas WeCook dans le cadre de la transaction.

À propos du Groupe alimentaire Claridge

Le Groupe alimentaire Claridge est un véhicule d'investissement créé par Claridge inc., avec la participation d'Investissement Québec, du Fonds de solidarité FTQ, et de Desjardins Capital, qui a pour mission de soutenir les entreprises de transformation alimentaire du Québec qui présentent un important potentiel de croissance, en leur fournissant les ressources financières, l'accompagnement managérial et opérationnel, les connaissances des tendances mondiales ainsi qu'un important réseau de partenaires afin de soutenir et d'accélérer leur croissance au Québec, au Canada et en Amérique du Nord.

À propos de Repas WeCook

Repas WeCook a été fondé en 2013 par deux jeunes entrepreneurs qui souhaitaient passer moins de temps en cuisine, sans toutefois compromettre sur une alimentation nutritive de qualité supérieure. Tous les repas sont préparés par un chef cuisinier sur place, en utilisant uniquement les ingrédients les plus frais provenant de fournisseurs locaux et conçus dans un environnement prônant le sans gaspillage. À titre de chef de file de l'industrie, Repas WeCook a connu une croissance de 300 % et a réussi à créer 600 nouveaux emplois aux Québec dans les dernières années. L'entreprise, basée à Montréal, dispose actuellement de 2 centres de production et elle livre plus de 4 millions de repas par année en Ontario et au Québec. Pour accéder à des photos en HR.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

À propos de Claridge

Claridge est une société d'investissement privé située à Montréal représentant les intérêts de la famille de Stephen Bronfman, dont l'objectif est la maximisation du capital à long terme. Claridge est activement impliquée dans la gestion d'un portefeuille diversifié de placements dans des sociétés privées ainsi que dans des fonds gérés par des tiers dans une variété d'industries à travers le monde. En tant qu'investisseur financier stratégique, ses participations directes en actions couvrent plusieurs secteurs industriels, notamment l'alimentation, la technologie, le divertissement et l'immobilier. Claridge concentre ses investissements dans des petites et moyennes entreprises et apporte son expertise, en partenariat avec la direction, pour accélérer leur croissance.

