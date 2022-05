Étape de financement - Worximity obtient 14 M$ pour accélérer la productivité manufacturière par le numérique





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Worximity, une entreprise technologique québécoise qui accélère la productivité et la rentabilité manufacturière, annonce aujourd'hui avoir conclu une nouvelle ronde de financement de 14 M$. L'entreprise a obtenu cette somme auprès d'Investissement Québec, qui se joint aux investisseurs, ainsi que du Fonds de solidarité FTQ et de son investisseur stratégique Marel, qui réitèrent leur confiance envers Worximity.

Les entreprises manufacturières font face à de grands défis, tout particulièrement les enjeux liés à la pénurie de main-d'oeuvre, à l'inflation rapide et à l'augmentation des prix des matières premières. Alors que leur rentabilité, leur capacité de production et leurs perspectives de croissances sont affectées par ces enjeux, les entreprises ne réalisent pas toujours qu'elles ont une efficacité de production de seulement 30 à 50% de leur capacité réelle.

Worximity réduit l'impact de ces défis manufacturiers grâce à leur algorithme et à leurs technologies numériques qui mesurent la performance en temps réel afin d'identifier, quantifier et prioriser des opportunités d'amélioration souvent cachées dans les données de production.

Les solutions de Worximity, qui par ailleurs s'implantent facilement, livrent un retour sur investissement rapide. Les gains de productivité des clients augmentent en moyenne de 20%-30% en seulement quelques mois. Cela permet au manufacturier de faire plus avec le même nombre d'employés et sans utilisation d'énergie et d'équipements supplémentaires. Il est possible de libérer de la capacité de production de façon substantielle en peu de temps pour mieux servir leur client sans les risques et délais associés aux projets d'expansion.

« Les manufacturiers sont présentement coincés entre une hausse des coûts sans précédent, un casse-tête pour trouver du personnel pour soutenir les carnets de commandes et des détaillants qui refusent toute hausse de prix. Avec nos technologies, nous leur permettons de produire plus avec les mêmes équipements et le même personnel. Cela a un impact direct sur leur profitabilité, sur leur compétitivité et sur leur capacité de livrer les commandes à temps. Je suis très fier de nos équipes, qui créent des technologies qui aident l'économie québécoise à faire face aux grands défis d'aujourd'hui et ceux de demain! », a indiqué Yannick Desmarais, fondateur et PDG, Worximity.

Les technologies innovantes de Worximity s'appuient sur la collecte automatique de données, le monitorage des opérations en temps réel, des rapports analytiques automatisés, les conseils préventifs et prédictifs à l'aide de l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Ces technologies rendent les usines de plus en plus intelligentes et s'inscrivent dans la révolution manufacturière 4.0.

Ce montant permettra d'assurer la croissance de Worximity, ainsi que de procéder à des investissements en recherche et développement afin de continuer d'améliorer la technologie et les produits pour les clients. Worximity compte déjà parmi ses clients de grands joueurs de l'industrie manufacturière répartis à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique et l'Europe.

Citations

« En plus d'accroître la productivité de nos PME, les technologies numériques sont une réponse efficace aux défis qu'engendre la rareté de main-d'oeuvre. Avec ses solutions avant-gardistes, Worximity renforcera les efforts de notre gouvernement en matière de transformation numérique et permettra aux manufacturiers québécois d'être plus performants. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du

Développement économique régional

« Nous sommes fiers de soutenir Worximity dans cette importante ronde de financement qui lui permet de concrétiser sa stratégie de croissance. Aux côtés de partenaires de l'écosystème financier, Investissement Québec est heureux de soutenir les entreprises québécoises qui oeuvrent à faciliter l'adoption technologique et le virage numérique dans nos industries stratégiques, dans toutes les régions du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Notre investissement dans Worximity est relié à notre détermination d'aider les PME québécoises dans leur transformation technologique. Worximity permettra d'effectuer le virage nécessaire vers des concepts reliés à l'Industrie 4.0 avec un impact direct dans leurs opérations de tous les jours afin de les aider à faire face aux défis actuels. Le Fonds de solidarité FTQ encourage ses entreprises partenaires à innover et l'approche de Worximity s'arrime parfaitement avec cette vision. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction au Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Worximity

Depuis sa fondation en 2011, Worximity Technologies Inc. a contribué à l'amélioration de la performance de plus de 2500 projets en Amérique du Nord grâce à ses technologies innovantes qui permettent la collecte automatique de données, le monitorage des opérations en temps réel, des rapports analytiques automatisés, les conseils préventifs et prédictifs à l'aide de l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. L'entreprise joue aussi un rôle de leader dans la promotion de l'Internet des objets industriel et de l'industrie 4.0.

Pour plus d'information, veuillez visiter le www.worximity.com.

SOURCE Worximity Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :