Le fournisseur européen de communications d'entreprise Dstny acquiert Tactful AI pour accélérer sa position sur le marché des plateformes d'expérience client





L'acquisition fait passer Dstny au niveau supérieur de l'engagement client, en permettant aux entreprises d'employer l'intelligence artificielle et les données dans leurs opérations d'expérience client avec un minimum d'efforts.

BRUXELLES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Dstny, le leader européen des communications d'entreprise, a annoncé l'acquisition de Tactful AI, une start-up technologique basée au Royaume-Uni et en Égypte, qui fournit une plateforme d'expérience client intelligente de pointe. L'acquisition étend le portefeuille de produits de Dstny et aide les entreprises à améliorer les opérations d'engagement des clients sur les canaux numériques modernes et les canaux vocaux traditionnels.

« Avec Tactful à bord, nous ne nous renforçons pas seulement avec une technologie d'engagement client de nouvelle génération, nous ajoutons également une excellente équipe à notre groupe », a déclaré Daan De Wever, PDG du groupe Dstny.

Alors que la concurrence s'intensifie, les entreprises rivalisent principalement sur l'expérience client. La plateforme d'expérience client unifiée (UCX) de Tactful est une solution centrée sur l'IA et les données qui donne aux utilisateurs professionnels les moyens de gérer, d'engager et de comprendre le parcours du client sur plusieurs points de contact. Elle comprend un centre de contact numérique omnicanal complet, des chatbots conversationnels multilingues et des analyses conversationnelles.

« Tactful et Dstny partagent la même vision, celle de rapprocher les employés et les clients grâce à des outils de communication interactifs. Nous sommes tous deux convaincus que nous pouvons encore mieux influencer la vie des gens ensemble. En rejoignant Dstny, nous sommes ravis d'accélérer notre stratégie de mise sur le marché et d'apporter encore plus de valeur à nos clients », a déclaré, Mohamed Elmasry, cofondateur et PDG de Tactful AI.

Grâce au moteur d'automatisation alimenté par l'IA, prêt à l'emploi et sans code, toute organisation peut employer l'IA et les données dans ses opérations d'expérience client avec un minimum d'efforts, quelle que soit sa capacité technique.

« Notre stratégie de fusion et d'acquisition est axée sur les synergies de produits et de revenus, et non sur les synergies de coûts comme on le voit souvent ailleurs. De cette façon, nous nous développons plus rapidement en tant qu'entreprises conjointes, et nos clients ont accès à des produits plus nombreux et meilleurs beaucoup plus rapidement. Tactful est un partenaire parfait à tous points de vue, et nous sommes ravis de commencer à travailler ensemble », a déclaré Chris Parker, de Dstny Group.

Pour plus d'informations

Christian Hed, Directeur général du marketing de Dstny

E-mail : [email protected]

Tél. : +46707187603

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur cloud. L'entreprise vise à simplifier le quotidien de plus de 2,3 millions d'utilisateurs aujourd'hui : les outils interactifs de Business Communications sont fournis en tant que service et permettent aux employés et aux clients de se rencontrer dans tous les formats de communication (appel, vidéo, chat et autres).

Les outils de Dstny sont nativement mobiles, adaptables localement, faciles à utiliser et à intégrer pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services. En combinant une technologie innovante avec des relations étroites avec les partenaires et les fournisseurs de services, et avec des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les dernières applications accessibles aux entreprises à travers l'Europe.

Basée à Bruxelles, Dstny compte 800 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni) et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de près de 190 millions d'euros en 2021.

Pour en savoir plus : www.dstny.com

À propos de Tactful

Tactful est une entreprise technologique privée et de premier plan basée au Royaume-Uni, avec une présence dans la région EMEA. Tactful propose des logiciels d'expérience client omnicanaux et alimentés par l'IA pour aider les entreprises à prospérer en permettant un engagement significatif et efficace avec leurs clients à travers les points de contact. Tactful UCX est une plateforme d'expérience client complète qui intègre toutes les technologies et tous les outils dont les entreprises ont besoin pour offrir la meilleure expérience client, réduire les coûts et stimuler la fidélité des clients et les ventes.

Plus d'infos : www.tactful.ai

