AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK





FREDERICTON, NB, le 24 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Nouveau-Brunswick feront une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à Serge Cormier, député pour Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Bruce Fitch, le ministre du développement social pour la province du Nouveau- Brunswick pour l'annonce.

Date : Le 25 mai 2022







Heure : 10 h 30 HAA







Emplacement : Résidences Léonce Marsoliau de Bertrand Inc. 666 Boulevard des Acadiens

Bertrand (Nouveau-Brunswick)

