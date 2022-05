Gestion de placements Manuvie annonce la nomination d'Aimee DeCamillo comme nouvelle chef mondiale, Produits et services d'épargne-retraite





BOSTON et TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé la nomination d'Aimee DeCamillo au poste de chef mondiale, Produits et services d'épargne-retraite, à compter du 23 mai. Madame DeCamillo sera responsable de la stratégie, de la croissance et du succès global des activités mondiales d'épargne-retraite de l'entreprise. Gestion de placements Manuvie se fait un devoir d'offrir des produits et services d'épargne-retraite à l'échelle mondiale. Elle exerce ses activités sur divers marchés en maintenant une forte présence en Asie, au Canada et aux États-Unis, sous le nom de John Hancock Retirement. Forte d'un actif géré et administré de plus de 330 milliards de dollars, la société soutient plus de 250 000 régimes de retraite et sert plus de 8 millions de participants qui comptent sur son expertise en administration de régimes de retraite et en placement pour les aider à se préparer et à épargner en vue de la retraite.

Aimee DeCamillo travaillera en étroite collaboration avec des équipes de partout dans le monde pour veiller à ce que les caractéristiques propres aux marchés locaux soient représentées dans une approche stratégique mondiale qui tient compte des meilleures pratiques et crée des occasions de collaboration et de financement dans l'ensemble des régions. Elle collaborera également avec les équipes de placement des marchés publics et privés de Gestion de placements Manuvie pour mettre au point des solutions de placement destinées à la plateforme mondiale de produits et services d'épargne-retraite. Elle relève de Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie, et elle travaille à Boston.

« Je suis ravi qu'Aimee DeCamillo se joigne à nous. Ses connaissances et son expérience constitueront un atout précieux pour notre clientèle mondiale, compte tenu surtout des problèmes auxquels sont confrontés les participants aux régimes dans le contexte actuel d'incertitude économique et de flambée de l'inflation, a déclaré Paul Lorentz. Son expérience de l'innovation des produits et services d'épargne-retraite, tant du point de vue des placements que de celui des fournisseurs, nous aidera à offrir de nouvelles possibilités aux clients et à demeurer concurrentiels dans un marché qui a évolué rapidement sous l'effet de la consolidation, de la réglementation et de l'accroissement des besoins des investisseurs dans leur ensemble. »

« Gérer les activités mondiales d'épargne-retraite est une occasion incroyable d'avoir une incidence positive sur le bien-être d'un si grand nombre de personnes dans le monde, a déclaré Aimee DeCamillo. C'est un privilège pour moi de me joindre à une société qui possède une vaste expertise à l'échelle mondiale et l'envergure nécessaire pour croître à l'interne tout en développant de nouvelles idées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de retraite. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec les équipes régionales pour accélérer considérablement la mise au point de ces solutions dans chaque marché. »

Aimee DeCamillo possède une vaste expérience de direction dans le domaine de l'épargne-retraite. Plus récemment, elle a occupé le poste de chef des affaires commerciales au sein de l'équipe de direction de Jackson Financial, une société d'assurance vie et de rentes cotée à la Bourse de New York. Avant d'occuper ce poste, elle a été présidente et chef des services de régimes de retraite chez T. Rowe Price, un gestionnaire d'actifs établi aux États-Unis. Elle a également occupé divers postes de direction à Bank of America et à Merrill Lynch pendant plusieurs années.

En plus de son travail dans le secteur des régimes de retraite, Aimee DeCamillo est une leader active sur le marché de l'épargne-retraite aux États-Unis en raison de son travail auprès de nombreuses associations sectorielles, dont le LIMRA/LOMA Secure Retirement Institute, où elle a présidé le conseil d'administration, et le SPARK Institute, où elle était membre du conseil d'administration. Elle a aussi joué un rôle de premier plan dans des initiatives favorisant la diversité au sein de sociétés où elle a travaillé antérieurement et dans le secteur des services financiers.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

John Hancock offre des services de tenue de dossiers aux clients des régimes de retraite par l'intermédiaire des entités suivantes établies aux États-Unis : John Hancock Retirement Plan Services LLC, John Hancock Trust Company LLC et John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.), sans permis d'exercice dans l'État de New York, 200 Berkeley Street, Boston, MA 02116. John Hancock Life Insurance Company of New York, 100 Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595. Les titres sont offerts par John Hancock Distributors LLC, membre de la FINRA, inscrit auprès du SIPC.

NON ASSURÉ PAR LA FDIC. PEUT PERDRE DE LA VALEUR. NON GARANTIE PAR LES BANQUES.

© John Hancock 2022. Tous droits réservés.

