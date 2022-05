RobotPlusPlus, chef de file des robots de travail aérien, recueille 15 millions de dollars américains de financement de série B pour accélérer la R-D et accroître sa présence mondiale





BEIJING, 24 mai 2022 /CNW/ - RobotPlusPlus, un chef de file dans le domaine des robots de travail aérien, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un tour de financement de série B de 15 millions de dollars américains, ce qui porte son investissement total à environ 35 millions de dollars américains depuis sa création en 2017. Ce dernier financement a été mené par Meituan, chef de file chinois de la technologie et de la vente au détail en ligne, et Fosun, un groupe de consommateurs mondial axé sur l'innovation.

RobotPlusPlus prévoit utiliser ces nouveaux fonds pour accélérer son échéancier de R-D et accroître sa présence à l'échelle mondiale. De nouvelles offres robotisées seront lancées pour le nettoyage des cales, la peinture des citernes et le nettoyage des façades, en plus de la mise à niveau des produits actuels en y intégrant davantage de technologies autonomes.

« Notre dernier tour de financement poursuit notre élan favorable de la dernière année. Avec une part de marché croissante dans nos territoires clés, nous cherchons à continuer d'offrir plus de résultats transformationnels à nos clients actuels et futurs », a déclaré Huayang Xu, fondateur et chef de la direction de RobotPlusPlus.

RobotPlusPlus, qui vise à « autonomiser les humains grâce aux robots », a un portefeuille de solutions robotiques pour des secteurs essentiels comme la marine, la réparation de navires, les produits pétrochimiques et la production d'électricité. L'entreprise met l'accent sur la nécessité de rendre le travail aérien plus sécuritaire pour les opérateurs, tout en améliorant l'efficacité des solutions d'inspection, d'entretien et de réparation et en réduisant les coûts d'exploitation pour les propriétaires d'actifs.

Cela a conduit RobotPlusPlus à devenir un chef de file du marché des robots magnétiques à chenilles, avec des centaines de robots déjà vendus à des clients du monde entier. Avec sa grande équipe d'ingénieurs et d'opérateurs qualifiés sur le terrain, RobotPlusPlus fournit également des services robotisés à ses clients, ce qui leur permet non seulement d'offrir des services rapides et rentables, mais aussi d'avoir un aperçu des scénarios d'applications industrielles.

« Nous avions consacré au début nos efforts au marché chinois, mais 2021 nous a fait connaître une plus grande réussite à l'extérieur de la Chine. Nous avons hâte de mettre nos solutions à la disposition d'un public plus vaste et de consolider notre position en tant qu'acteur clé à l'échelle mondiale », a déclaré Andy Lu, associé et premier vice-président de RobotPlusPlus.

Un exemple de cette ambition est l'ouverture prochaine d'un bureau à Singapour, pour accroître la capacité de l'entreprise à offrir ses services aux marchés de l'Asie et du Moyen-Orient.

« Le vieillissement de la population active, l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre, les accidents fréquents liés au travail aérien et la pandémie de COVID-19 ont eu pour effet d'accélérer la robotisation du travail aérien », a commenté Pu Xiao, gestionnaire de placements à Fosun. « RobotPlusPlus a pour mission de renforcer l'autonomie des humains grâce aux robots tout en contribuant à accroître la sécurité opérationnelle et la productivité. Nous sommes heureux d'aider RobotPlusPlus à tirer parti de l'IA et des services robotisés pour optimiser les environnements de travail aérien et permettre des applications robotiques. »

À propos de RobotPlusPlus

RobotPlusPlus, dont le siège social est situé à Beijing, est une entreprise technologique qui fabrique des robots conçus pour le travail aérien. Elle offre des solutions robotiques rentables et écologiques tout en garantissant un milieu de travail plus sécuritaire.

Personne-ressource pour la presse de RobotPlusPlus :

Vivien Hao

[email protected]

Liens connexes

http://en.robotplusplus.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823771/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823772/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823773/image_3.jpg

SOURCE RobotPlusPlus

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 11:16 et diffusé par :