Zymo Research lance ses activités en Amérique du Sud et accroît sa présence sur le marché mondial

IRVINE, Californie, 24 mai 2022 /CNW/ - Zymo Research Corp., un important fournisseur d'outils de biologie moléculaire de pointe, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son siège social phare en Amérique du Sud. La croissance de ses activités à l'échelle mondiale permet à l'entreprise d'atteindre plus efficacement la communauté scientifique mondiale. Le nouveau bureau est situé à Botucatu, à environ 200 km de São Paulo, dans le sud-est du Brésil. Zymo Research Amérique du Sud ouvrira officiellement ses portes le 4 juillet 2022 avec une journée portes ouvertes pour les partenaires, les politiciens locaux, les universités et les scientifiques locaux. Il s'agit du plus récent ajout au réseau d'activités existant de Zymo Research, établi aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Le nouveau bureau de Zymo Research offrira des services personnalisés en portugais, en espagnol et en anglais pour répondre aux besoins de la clientèle locale et internationale. L'équipe multidisciplinaire de spécialistes organisera des formations, des ateliers, des conférences et des validations de produits afin d'aider les clients à choisir les bons produits pour leurs laboratoires de biologie moléculaire. Le campus comprend un laboratoire de biologie moléculaire moderne doté de plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS), un immeuble de bureaux commercial et une unité de production.

Marc Van Eden, vice-président du développement des affaires chez Zymo Research, a déclaré : « Nos clients comprennent la valeur et l'agilité que Zymo Research est en mesure d'offrir. En prenant de l'expansion sur les marchés latino-américains et sud-américains, et en nous alignant stratégiquement sur d'autres entreprises locales, nous créons des synergies pour répondre aux besoins de nos clients sud-américains. Notre mission est d'apporter l'éducation, la technologie et l'infrastructure nécessaire au Brésil afin de fournir des produits scientifiques, non seulement aux clients brésiliens, mais sur le marché mondial par le biais d'exportations. Nous reconnaissons que l'Amérique du Sud possède des pratiques commerciales qui lui sont propres. Notre philosophie consiste donc à faire en sorte que nos filiales fonctionnent de façon autonome et adaptent leurs stratégies et leurs opérations commerciales en fonction du marché local pour répondre aux besoins particuliers de la région. »

Thiago Pinto Nogueira, directeur général de Zymo Research Amérique du Sud, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'étendre notre présence en Amérique du Sud, ainsi que d'élargir notre capacité à offrir des technologies et des produits axés sur le client. Notre bureau sera en mesure d'offrir un service et un soutien de calibre mondial plus efficacement et de répondre aux besoins particuliers du marché local. Cela comprend des services de prélèvement et de traitement d'échantillons pour des applications microbiennes et agricoles locales grâce à notre laboratoire de NGS. Nous aurons également la capacité de regrouper et de traiter d'avance les échantillons prélevés dans la région, permettant ainsi un transport sécuritaire, stable et à température ambiante partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur les technologies d'extraction et de dosage de l'ADN/ARN de Zymo Research, visitez leur site Web .

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée au service de la communauté scientifique et du domaine du diagnostic, offrant des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research brise les frontières avec des solutions inédites pour la collecte d'échantillons, des mesures microbiologiques, des dispositifs de diagnostic et des technologies de séquençage à haut débit qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

