A l'ère du numérique, Thales et triPica soutiennent les opérateurs mobiles dans leur transformation digitale





Dans un contexte où une personne sur deux dans le monde se connecte à Internet exclusivement via son smartphone, de nombreux opérateurs mobiles cherchent à digitaliser l'accès à leurs services afin de rester au plus proche des besoins clients. Thales, leader en sécurité numérique et triPica, créateur de plateformes ?business support system' et de parcours utilisateur, ont développé une application mobile permettant aux opérateurs de proposer à leurs clients une expérience optimisée et sécurisée, facilitant entre autre la gestion de leur compte en temps réel. Bouygues Telecom, a ainsi récemment adopté cette solution innovante et agile pour lancer son offre 100% digitale et responsable appelée source.

La sécurité et l'optimisation du parcours client sont au coeur des enjeux de la transformation numérique. C'est pourquoi Thales s'est allié à triPica pour le meilleur de la technologie mobile au service d'une expérience utilisateur simple et de confiance. Thales, fort de son expertise en gestion d'identités ? physique et numérique - a ainsi intégré à la plateforme de triPica une étape de vérification d'identité lors de l'enrôlement de l'abonné. Technologiquement parlant, il s'agit de l'association de la solution Thales ?Trusted Digital ID' à la plateforme numérique de triPica, le digital ?Business Support System'.

En effet, tout fournisseur de service à distance proposant une solution 100% digitale doit pouvoir s'assurer que chaque nouveau client est bien celui qu'il prétend être, et cela dès son enrôlement. Le procédé passe par une capture et une vérification de l'authenticité d'un document d'identité officiel, ainsi que d'un selfie pour assurer la correspondance, entre le document et la personne qui s'enrôle.

Une fois cette étape accomplie, l'utilisateur peut définir en toute liberté l'abonnement de son choix, gérer ses options et sa facturation et vérifier sa consommation directement depuis l'application mobile. C'est ainsi que Bouygues Telecom a pu proposer son forfait ?source' accessible en quelques clics à tout abonné qui souhaite participer à l'émergence d'un numérique plus responsable et solidaire. En effet, l'application qui facilite et sécurise la gestion de son compte mobile, permet aussi de soutenir financièrement les associations de son choix, par l'accumulation de ?gouttes' récoltées pour tout giga non consommé dans son forfait.

« Il était important pour Bouygues Telecom de proposer une solution innovante et agile. Thales ? soutenu par l'expertise en télécommunication de triPica ont été de véritables partenaires qui nous ont permis de lancer rapidement notre offre source. Une solution inédite sur le marché des télécommunications réalisée dans des délais très courts et centrée sur une expérience utilisateur 100% mobile et solidaire. » Stéphane Allaire, directeur de l'innovation, Bouygues Telecom

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Thales, et de pouvoir mettre notre expertise dans les plateformes numériques, au service de la digitalisation accélérée de l'offre des opérateurs. Notre engagement technologique prend tout son sens avec Source, exemple concret et engagé d'une initiative innovante et responsable. » Mathieu, HORN, CEO, triPica

« Depuis des années, Thales accompagne les opérateurs mobiles dans leurs transitions, qu'elles soient liées à l'évolution du réseau, de la carte SIM ou du besoin en solution 100% digitale. Le parcours utilisateur, la gestion de son identité ou encore le plaisir d'utiliser une application intuitive et sécurisée, sont autant de facteurs clés que nous plaçons avec triPica, au coeur de nos innovations. Nous sommes particulièrement fiers de la confiance de Bouygues Telecom, qui nous ont choisi pour le lancement de Source. » Emmanuel UNGURAN, Senior Vice-Président Mobile Connectivity Solutions, Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

triPica, leader de l'innovation, permet aux fournisseurs de services du monde entier d'accélerer leur stratégie numérique en retrouvant l'agilité d'une startup.

Grâce à la solution SaaS BSS de triPica - de l'abonnement et l'auto-assistance en ligne, à la gestion des produits et des utilisateurs - les opérateurs peuvent donner à leurs utilisateurs l'autonomie et la transparence que le marché exige aujourd'hui.

Fondé en 2016, triPica a été choisi par des clients dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications et de la fourniture d'énergie.

