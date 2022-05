Maneesh Sharma, directeur chez GitHub, rejoint LambdaTest en tant que directeur d'exploitation





Il dirigera toutes les initiatives de commercialisation à LambdaTest alors que l'entreprise cherche à étendre massivement sa croissance

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Maneesh Sharma, précédemment directeur général GitHub pour l'Inde, a rejoint LambdaTest, une plateforme leader spécialisée dans l'orchestration et l'exécution de tests, et occupera le poste de directeur d'exploitation. Il dirigera toutes les fonctions de mise sur le marché de l'entreprise.

Maneesh Sharma, qui a plus de 22 ans d'expérience, a dirigé la croissance phénoménale et les opérations de GitHub en Inde jusqu'à récemment. Sous sa direction, l'Inde était le marché à la croissance la plus rapide de GitHub, avec plus de 8 millions de développeurs et une solide clientèle. Maneesh Sharma a également occupé des postes de direction au sein de grandes entreprises technologiques, notamment Adobe et SAP, et a été ambassadeur Java chez Sun Microsystems, où il a dirigé l'engagement des développeurs dans l'ensemble de la région APAC.

« Chaque organisation devenant une entreprise de logiciels, l'expérience client est au coeur de chaque produit et service numérique. Tout comme la sécurité, les tests évoluent de plus en plus à gauche, car les développeurs et les testeurs construisent des expériences produits fiables et cohérentes. Le rythme du développement logiciel exige une infrastructure de test robuste et évolutive pour les organisations », a déclaré Maneesh Sharma, directeur d'exploitation de LambdaTest. « LambdaTest a innové avec ses plateformes et ses produits qui aident les développeurs à se détacher des anciennes plateformes de test. Avec des racines dans l'open source et un fort intérêt pour la communauté de test de logiciels, je suis heureux de rejoindre cette équipe incroyable pour aider chaque développeur à construire de meilleurs logiciels. »

Maneesh Sharma est également actif dans l'écosystème des start-up en tant qu'investisseur, conseiller, et surtout, caisse de résonance pour les entrepreneurs. Actuellement, il fait partie du conseil consultatif de formation de la All India Management Association (AIMA), NASSCOM 10000 Startups Warehouse Steering Committee, et est également mentor au sein du club NASSCOM DeepTech.

« Maneesh Sharma possède une expérience de classe mondiale après avoir dirigé diverses fonctions et régions dans des entreprises technologiques mondiales et nous nous sentons privilégiés de l'accueillir à bord de LambdaTest », a déclaré Asad Khan, PDG de LambdaTest. « LambdaTest a pour mission de faciliter la vie quotidienne des testeurs et des développeurs. Nous construisons une plateforme d'essai moderne qui convient aux besoins actuels et futurs de la communauté en matière d'essai, et l'expérience de Maneesh Sharma nous sera particulièrement utile lors de la commercialisation de notre innovation sur le marché mondial. »

LambdaTest a amassé 45 millions de dollars dans le cadre d'un projet mené par Premji Invest avec la participation d'investisseurs existants en mars. Récemment, la société a également lancé deux produits révolutionnaires : HyperExecute, une plateforme intelligente d'orchestration des tests de nouvelle génération qui aide les entreprises à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible, et Test-at-Scale (TAS), une plateforme d'intelligence des tests.

La plateforme LambdaTest est utilisée par plus d'un million de développeurs et de testeurs dans le monde. La société a effectué plus de 100 millions de tests depuis sa création et a connu une croissance de 300 % de ses activités l'année dernière. Grâce aux offres de la société, ses clients ont pu réduire de 95 % le délai de mise sur le marché, augmenter de 62 % la productivité des versions et identifier 67 % des problèmes avant le lancement.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme d'orchestration et d'exécution de tests de premier plan. Sa plateforme centrale d'exécution des tests permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, versions de navigateurs et environnements de systèmes d'exploitation différents. Les autres offres de la société comprennent HyperExecute, une plateforme intelligente d'orchestration des tests de nouvelle génération qui aide les entreprises à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible, et Test-at-Scale (TAS), une plateforme d'intelligence des tests.

Plus de 500 entreprises et plus de 1 million d'utilisateurs dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

À ce jour, LambdaTest a recueilli environ 70 millions de dollars, en financement auprès d'investisseurs de premier plan comme Premji Invest, Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures et Leo Capital, entre autres.

