FLOOR ONE S5 Family : la gamme complète d'aspirateurs intelligents Tineco pour tous les besoins !





PARIS, 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, présente sa gamme FLOOR ONE S5 Family, qui s'agrandit grâce à l'arrivée de nouveaux produits toujours plus performants. Après le récent lancement du Floor One S5 Combo et du Power Kit, Tineco dévoile ses nouveaux produits : le Floor One S5 Steam et le Floor One S5 pro 2.

Floor One S5 Steam : pour assainir son intérieur

Ce nouvel aspirateur intelligent Tineco permet d'assainir chaque pièce de votre maison grâce à sa fonction vapeur, qui est sans danger, puisqu'il s'agit de vapeur naturelle,

De plus, le Floor One S5 Steam combine l'eau et la chaleur, association intraitable pour faire fondre la graisse et venir à bout des taches incrustées dans les sols : rien ne lui résiste ! Enfin, l'appareil est également équipé d'une fonction autonettoyante à la vapeur.

Floor One S5 Pro 2 : pour les amateurs de technologie

Grâce à son affichage animé, les utilisateurs pourront voir en un clin d'oeil et en temps réel la manière dont les sols sont nettoyés. Le mode Ultra permet en une simple pression sur un bouton de transformer l'eau du robinet en eau électrolysée pour un nettoyage en profondeur 100% naturel. En effet, l'eau élec­tro­ly­sée est une méthode de dés­in­fec­tion douce et par conséquent res­pec­tueuse de l'en­vi­ron­ne­ment. Lors du CES 2022, le Floor One S5 Pro a remporté le prix de l'innovation, ce qui prouve les performances technologiques de l'appareil.

Chacun trouvera le S5 adapté à ses besoins

Les aspirateurs de la gamme S5 Family sont tous dotés de la technologie iLooptm Smart Sensor, exclusive à Tineco, qui ajuste automatiquement l'aspiration, le débit d'eau et la vitesse du rouleau-brosse pour nettoyer toutes les surfaces, même très sales. De plus, tous les produits de la gamme, disposent également de la fonction d'autonettoyage.

La série S5 Family comprend également des fonctionnalités haut de gamme telles que le nettoyage continu à l'eau douce, l'autonettoyage mains libres, et un assistant vocal très utile. Grâce à toutes ces technologies, Tineco permet aux foyers de réduire le temps de ménage et de le rendre plus efficace.

« Chez Tineco, nous nous engageons à rendre nos solutions technologiques puissantes et innovantes accessibles à tous, partout dans le monde, grâce à notre gamme de séries FLOOR ONE ", déclare Marco Getz, directeur général de Tineco Europe. « La famille FLOOR ONE S5 offre de multiples choix en fonction de notre clientèle et de ses besoins en matière de nettoyage ».

La gamme S5 Family se compose également d'autres produits afin que chacun puisse trouver l'appareil qui lui convient le mieux :

Le combo powerkit est conçu pour les appartements, un laveur de sol intelligent et un aspirateur à main en un, nettoyant toute la surface avec un appareil compact et multifonctionnel.

Le S5 Extreme est parfait pour les familles vivant dans de grands espaces. Le mode Aspiration permet d'aspirer uniquement, le grand réservoir d'eau et les accessoires supplémentaires garantissent une autonomie plus longue.

Le S5, modèle de référence, réduit de moitié votre temps de nettoyage. Le système de nettoyage optimisé des angles et des bords permet un lavage optimal et sans traces le long des plinthes et dans les coins difficiles à atteindre.

Prix produits : S5 STEAM 449?, S5 MSRP 499?, S5 EXTREME 529?, S5 COMBO Power Kit MSRP 549?, S5 PRO 2 629?.

Pour plus d'informations : https://www.tineco.com

LÀ propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823447/1.jpg

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 02:00 et diffusé par :