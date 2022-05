Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 23 mai 2022

Lundi 23/05/2022 Daily Grand Tirage régulier07, 12, 27, 28, 33 Grand numéro 01 POKER LOTTO Main gagnante: 2-D, 5-C, 10-C, 5-S, 10-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO11, 13,...

La Ville de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal sont heureux de convier les représentants des médias au dévoilement du projet collaboratif...

magniX a nommé aujourd'hui Nuno Taborda au poste de président directeur général. Nuno Taborda est un cadre de l'industrie aérospatiale accompli qui compte vingt ans d'expérience en matière d'optimisation des performances commerciales et de prestation...