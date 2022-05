Firestoke annonce un tour de financement initial de 2,2 millions USD mené par Hiro Capital pour publier des jeux indépendants pleins de gaité destinés à un public mondial





Firestoke, l'éditeur de jeux indépendants fondé en 2021 par Paul Farley, entrepreneur en série de l'industrie des jeux, a annoncé aujourd'hui son tour de financement initial de 2,2 millions USD/1,7 million GBP/21 millions SEK. L'investissement a été mené par Hiro Capital et fait intervenir d'autres investisseurs ayant un solide pedigree en matière de jeux et de technologies de jeu, ajoutant une valeur stratégique significative et des réseaux étendus.

Firestoke vise à combler le fossé qui existe chez un public mondial croissant et de plus en plus diversifié qui demande des jeux complétant les expériences AAA et mobiles. Leur objectif de fournir des jeux compacts, accessibles, sociaux et surtout joyeux pour consoles et PC est motivé par un mélange d'idées créatives axées sur les données.

Le tour a été mené par Hiro Capital, un fonds de capital-risque fondé par un entrepreneur au service des créateurs de jeux vidéo, d'esports, de fitness gamifié et de métavers. Les investisseurs de jeux suédois Behold VC et le fonds technologique écossais Techstart Ventures ont également participé au tour.

« C'est un privilège d'avoir l'opportunité de travailler avec des équipes d'investissement axées sur le jeu aussi expérimentées à ce stade précoce » a déclaré Paul Farley, PDG et fondateur. « Plus important encore, nous avons beaucoup de choses en commun que nous apprécions : créer de grands jeux qui apportent de la joie et du plaisir aux joueurs, responsabiliser les talents de développement et créer des entreprises prospères. »

« Avec ce nouveau soutien, en plus de notre financement existant, notre mission est bien partie ! »

Sir Ian Livingstone associé chez Hiro Capital et légende de l'industrie du jeu a ajouté : « Hiro a été construit en partant du postulat que le Royaume-Uni et l'Europe surindexent les talents de l'industrie du jeu. Paul est dans le même cas, et a il fait ses preuves en tant que vétéran et acteur extrêmement compétent de l'industrie avec des sorties réussies à son actif. Nous sommes ravis de le soutenir, ainsi que l'équipe de Firestoke, dans leur quête pour se faire les champions de grands jeux créés par de grands développeurs. »

Firestoke lancera ses premiers titres fin 2022 sur les plateformes PC et console.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 18:20 et diffusé par :