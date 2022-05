Les achats hors taxes en Europe reprennent de la vigueur et les taux de reprise battent des records





Aujourd'hui, dans le cadre du Walpole British Luxury Summit à Londres, Jacques Stern, PDG de Global Blue, présentera de nouvelles données témoignant de la reprise post-pandémie des achats hors taxes en Europe continentale.

La reprise des achats hors taxes en Europe continue de progresser fortement, parallèlement à la reprise des voyages internationaux

Au cours des premiers mois de 2022, les achats hors taxe en Europe ont affiché en mars 2022 leur taux de reprise post-pandémie le plus élevé (+66%), par rapport à la même période de 2019.

En avril, la reprise a atteint un taux légèrement inférieur (+56%) en raison de l'incidence temporaire du ramadan et, par conséquent, d'une moindre propension à voyager des acheteurs du CCG.

Les acheteurs du CCG, des États-Unis et les acheteurs régionaux européens dépensent davantage qu'en 2019

En Europe, la reprise européenne a été tirée par la robuste performance de plusieurs des principales nationalités bénéficiaires de la détaxe douanière. Au 1er trimestre, la reprise attribuable aux acheteurs du CCG a atteint +175% par rapport à 2019, celle des États-Unis et des acheteurs régionaux atteignant respectivement +119% et +106%.

En avril, la reprise est passé à 155% pour les acheteurs américains et à 134% pour les acheteurs régionaux, mais déclinait à 43% pour les acheteurs du CCG, en raison de la période du ramadan.

Les acheteurs britanniques ? une nouvelle nationalité éligible au système des achats hors taxes depuis le Brexit ? ont également contribué à la dynamique de la reprise, à hauteur d'une part de 7% de toutes les dépenses hors taxes en Europe en avril.

La reprise est stimulée par le fort appétit des acheteurs hors taxes pour les voyages et les dépenses

La reprise en cours est attribuable à plusieurs facteurs clés, notamment les suivants:

- Un fort appétit pour les voyages: Selon les dernières données de ForwardKeys5 , en 2022 la demande de trafic aérien vers l'Europe continentale s'améliore continuellement; la demande des pays CCG affiche une amélioration de +72% au 2e trimestre (contre +68% au 1er trimestre) et celle des États-Unis une hausse de 78% (contre +77% au 1er trimestre).

- Demande refoulée: En 2022 (par rapport à 2019), le nombre de transactions et la dépense moyenne par transaction des acheteurs hors taxes ont augmenté, d'où une augmentation globale des dépenses individuelles: c'est ce que l'on appelle la demande refoulée6; au 1er trimestre celle-ci atteint +137% pour les acheteurs du CCG, +90% pour les acheteurs américains et +98% pour les acheteurs régionaux.

Jacques Stern, PDG de Global Blue, a déclaré:

«La solide performance de nationalités telles que les pays du CCG et les États-Unis est un signe très encourageant. Cela prouve que les achats hors taxes peuvent se rétablir rapidement et fermement lorsque les mesures de passage des frontières s'assouplissent et que les voyages internationaux reprennent. Parallèlement, les acheteurs britanniques vont rapidement devenir une nationalité clé pour les achats hors taxes, ce qui est prometteur pour les détaillants européens, et nous sommes impatients d'observer l'évolution de ce nouveau marché tout au long de 2022 et au-delà.»

Pour lire et télécharger la version intégrale de l'exposé de Jacques Stern, visitez la rubrique Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse Global Blue Group Holding AG - Relations avec les investisseurs, dans la section Événements et présentations.

Tous les chiffres sont indiqués à données comparables (à périmètre et taux de change constants).

Source: Global Blue

À PROPOS DE GLOBAL BLUE

Global Blue a inventé le concept du «Tax Free Shopping» (achat hors taxe) il y a 40 ans. Depuis, nous innovons continuellement et nous sommes devenus le meilleur des partenaires stratégiques en matière de technologie et de paiement: grâce à nous, les détaillants améliorent leurs performances et les acheteurs optimisent leur expérience.

Global Blue propose des solutions innovantes dans trois domaines différents:

Achats hors taxes: notre solution aide les détaillants dans plus de 300 000 points de vente à gérer efficacement 35 millions de transactions d'achat hors taxes par an, grâce à notre plateforme technologique interne entièrement intégrée. Parallèlement, nos solutions numériques d'achat hors taxes à la pointe du secteur offrent une expérience client améliorée et plus transparente.

notre solution aide les détaillants dans plus de 300 000 points de vente à gérer efficacement 35 millions de transactions d'achat hors taxes par an, grâce à notre plateforme technologique interne entièrement intégrée. Parallèlement, nos solutions numériques d'achat hors taxes à la pointe du secteur offrent une expérience client améliorée et plus transparente. Services de paiement: nous proposons une suite complète de solutions d'opérations de change et de technologies de paiement qui permettent aux distributeurs, aux hôtels et aux détaillants d'offrir des services à valeur ajoutée et d'améliorer l'expérience client, dans le cadre de 31 millions de transactions de paiement par an effectuées en 130 000 lieux d'interaction.

nous proposons une suite complète de solutions d'opérations de change et de technologies de paiement qui permettent aux distributeurs, aux hôtels et aux détaillants d'offrir des services à valeur ajoutée et d'améliorer l'expérience client, dans le cadre de 31 millions de transactions de paiement par an effectuées en 130 000 lieux d'interaction. Retailtech complémentaire: offre de nouvelles solutions technologiques destinées aux détaillants (notamment des reçus numériques et des retours d'e-commerce), qui peuvent être facilement intégrées à leurs systèmes de base et leur permettent d'optimiser et de numériser leurs processus tout au long du parcours omnicanal du client, en magasin et en ligne

En outre, nos services de données et de conseil offrent des conseils stratégiques pour aider les détaillants à repérer les opportunités de croissance. Nos solutions d'expérience client et d'engagement basées sur des données favorisent l'augmentation de la fréquentation et la conversion de la fréquentation en revenus, et améliorent les performances.

Pour plus d'informations, visiter le site Web http://www.globalblue.com/corporate/

Chiffres pré-pandémie - exercice 2019-20

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines «déclarations prospectives» au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A du Securities Act et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris des déclarations concernant Global Blue ou les attentes, les espoirs, les convictions, les intentions ou les stratégies de sa direction concernant l'avenir. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s'attendre à», «avoir l'intention de», «peut», «pourrait», «planifier», «possible», «potentiel», «prédire», «projeter», «devrait», «serait» et autres expressions similaires permettent de repérer les déclarations prospectives, mais l'absence de ces termes ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de Global Blue concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur Global Blue. Rien ne garantit que les développements futurs concernant Global Blue seront tels que nous les anticipons. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes (dont certains échappent au contrôle de Global Blue) ou d'autres hypothèses susceptibles d'entraîner des résultats ou des performances réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent les attentes commerciales et d'autres facteurs externes, y compris les conditions politiques, juridiques, fiscales et économiques du marché et les facteurs affectant les voyages et les achats des voyageurs, y compris la pandémie mondiale de Covid-19 et la législation, les réglementations et les règles applicables (y compris, mais sans s'y limiter, les politiques comptables et les méthodes comptables), les fluctuations des taux de change, l'inflation et d'autres facteurs décrits à la rubrique «Facteurs de risque» du rapport annuel de Global Blue sur formulaire 20-F/A pour l'exercice clos le 31 mars 2021 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et dans d'autres rapports que nous déposons de temps à autre auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes sont tous difficiles à prévoir et échappent au contrôle de Global Blue. Sauf si la loi l'exige, Global Blue n'a en aucune façon l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre circonstance.

1 Europe continentale = Europe hors Royaume-Uni

2 Le taux de reprise est le rapport entre le chiffre d'affaires 2022 en magasin et le chiffre d'affaires 2019 en magasin, à périmètre et taux de change constants.

3 Acheteurs du CCG: Acheteurs du Koweït, du Qatar, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et d'Oman.

4 Acheteurs régionaux: Acheteurs pouvant atteindre leur destination par transport terrestre ou en moins de 2 heures de vol. Ex: Suisse, Royaume-Uni, Ukraine, etc.

5 Données exclusives de ForwardKeys, 2022.

6 La demande refoulée est égale à l'augmentation des dépenses par acheteur en 2022 par rapport à 2019.

